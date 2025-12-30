アーティスト・YOSHIKIが、31日放送のテレビ朝日『ザワつく! 大晦日 豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』『ザワつく! 音楽会 高嶋ちさ子LIVE2025 年越しSP』(17:00～25:00)に出演する。

『ザワつく! 大晦日 豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』より ＝テレビ朝日提供

世界的アーティスト・YOSHIKIが、DAIGOとともに『ザワつく!』に初登場。DAIGOの呼び込みで、YOSHIKIがスタジオに現れると、まさかのゲストに高嶋ちさ子は「スゴーイ!」とあんぐり。石原良純も「もしや、この番組をご覧になったことが……!?」、長嶋一茂も「なんでこのヘンテコな番組に来てくださったのか……」と驚く。

長年、アメリカ・ロサンゼルスに活動拠点を置いているYOSHIKIは、1年のうち10カ月は海外で生活しており、収録時も日本に着いたばかりだそうで、「超時差ボケです」と話す。

そんなYOSHIKIとゲストがこよなく愛する大好物3品を紹介し、その中から“今、食べたい”と思っているものを決定、ザワつくトリオが質問しながらそれを探り当てていく心理ゲーム「究極のどっちなの? 選手権」を実施。ゲストと同じ一品を選んだ人はそのグルメを味わうことができるが、ゲストのほうは全員に当てられてしまったら食べることはできないというルールも。

用意されたのは、YOSHIKIの大好きな“シャトーブリアン×ふぐ×キャビア”というまさに大晦日にふさわしい究極のラインナップ。年末ならではの豪華なグルメに、スタジオのボルテージは早くも最高潮に達する。

今回はDAIGOが試食役を担当し、それを見てYOSHIKIが“今、いちばん食べたいと思うひと皿”を決めることに。DAI語で食リポを連発するDAIGOに、YOSHIKIは「DAI語って、わかる人いるんですか?」と素朴な疑問をぶつけるが、次第にYOSHIKIがDAI語の意味を言い当てるようになる。

また、最高級グルメをYOSHIKIと一緒に味わいたいザワつくトリオは、YOSHIKIの食の好みを探るべく、質問攻めにする。

ゲームの合間に繰り広げられたトークでは、YOSHIKIが知られざる作曲方法を明かすほか、ドジャー・スタジアムでピアノ演奏を披露したときの裏話を告白。大谷翔平と山本由伸選手との仰天秘話も明かす。

さらに、“多忙なため飛行機内で取材を受けることもある”、“キャビア食べ放題のエアラインに乗った”“DAIGOと氷室京介と美川憲一とロサンゼルスで食事を楽しんだ”など、YOSHIKIの日常が続々と明らかになる。