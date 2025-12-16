俳優の水谷豊と伊藤蘭夫妻が、31日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『ザワつく! 大晦日 豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』に、出演する。

『ザワつく! 大晦日 豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』より ＝テレビ朝日提供

2022年以来、『相棒』で共演する寺脇康文とともに同番組に毎年出演してきた水谷。今年は妻・伊藤と連れ立ってスタジオに登場する。

同番組初出演となる伊藤だが、水谷と夫婦そろってバラエティーに出演するのは、2013年7月以来、約13年ぶりになる。貴重な2ショットに、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子も大歓喜。長嶋は「我々の世代としては、キャンディーズはトップ中のトップアイドルです!」と興奮を隠しきれず、高嶋も真っ白なワンピース姿で現れた伊藤をひと目見て「美しい～!!」と大喜びする。

登場早々、2人を質問攻めにする3人。互いにどう呼び合っているのかと聞くと、水谷は「蘭さん」、伊藤は「豊さん」と呼ぶことが多いと明かし、ちさ子は「敬語なんですか?」と2人の優雅なやりとりに驚く。

水谷によると、普段は特段敬語というわけではないものの、「お互いに乱暴な言葉は使ったことがないですね」と話し、ちさ子は“世の中にそんな夫婦がいるの!?”といわんばかりの驚きの表情を浮かべる。

また、水谷家の年越しについては、水谷が「年が明けた瞬間、だいたい僕が“ワ～ッ!”と叫ぶんです。その勢いで娘が抱きついてくれて一緒に“ワ～ッ! ハッピーニューイヤー!”と盛り上がってくれる。それが楽しみで……」と告白する。大晦日は元日を迎える支度に忙しいという伊藤も「私もいちおう、輪に加わります(笑)」と、その瞬間だけは手を休めると話し、家族で仲良く年越しを祝ってきたことを明かした。