「ささやかながら…」高嶋ちさ子、記者に見せた“心遣い”とは?　「素敵な記事とかわいい写真を!」とアピール

テレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(16日スタート 毎週火曜20:00～)の合同囲み取材会が1日に都内で行われ、石原良純、小泉孝太郎、高嶋ちさ子、藤森慎吾が登壇した。

高嶋ちさ子

『プラチナファミリー』10月7日放送回では、高嶋がフランス・パリで行ったロケの模様を紹介予定。実はこのロケ、少しユニークなきっかけで実現したそうで──

「8月はいつも夏休みをとっているんですが、最終週はパリに行くんですって番組スタッフに話したら、『一緒についていっていいですか？』って(笑)」

高嶋がそう明かすと、登壇者や記者からも思わず笑いが。「『プラチナファミリー』のスタッフは、相乗りが好きなんですよね～」と、茶目っ気たっぷりに語った。

パリの思い出について尋ねられると、「凱旋門が、前に見たときより大きかったんです……!」と瞳を輝かせながらコメント。それにすかさず藤森が「サイズは変わってないですよ!」とツッコみ、息の合った掛け合いを見せる。

「気持ちの問題かもしれないけど、今はバカンスの時期で人がいなくて。空が広くて、静かで、すごく大きく感じたんです。もう最高! って思って、めっちゃジャンプしました(笑)」と、リラックスした表情で振り返った。

さらに、一昨日帰国したばかりの高嶋は報道陣への“おみやげ”も用意する心遣いも。

「ささやかながら……高級チョコを(笑)! 素敵な記事と、かわいい写真をね!」とおどけてみせ、高嶋らしいサービス精神とユーモアで取材会を盛り上げた。