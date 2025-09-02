テレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』(16日スタート 毎週火曜20:00～)の合同囲み取材会が1日に都内で行われ、石原良純、小泉孝太郎、高嶋ちさ子、藤森慎吾が登壇した。

  • 高嶋ちさ子

    高嶋ちさ子

『プラチナファミリー』10月7日放送回では、高嶋がフランス・パリで行ったロケの模様を紹介予定。実はこのロケ、少しユニークなきっかけで実現したそうで──

「8月はいつも夏休みをとっているんですが、最終週はパリに行くんですって番組スタッフに話したら、『一緒についていっていいですか？』って(笑)」

高嶋がそう明かすと、登壇者や記者からも思わず笑いが。「『プラチナファミリー』のスタッフは、相乗りが好きなんですよね～」と、茶目っ気たっぷりに語った。

パリの思い出について尋ねられると、「凱旋門が、前に見たときより大きかったんです……!」と瞳を輝かせながらコメント。それにすかさず藤森が「サイズは変わってないですよ!」とツッコみ、息の合った掛け合いを見せる。

「気持ちの問題かもしれないけど、今はバカンスの時期で人がいなくて。空が広くて、静かで、すごく大きく感じたんです。もう最高! って思って、めっちゃジャンプしました(笑)」と、リラックスした表情で振り返った。

さらに、一昨日帰国したばかりの高嶋は報道陣への“おみやげ”も用意する心遣いも。

「ささやかながら……高級チョコを(笑)! 素敵な記事と、かわいい写真をね!」とおどけてみせ、高嶋らしいサービス精神とユーモアで取材会を盛り上げた。

「ささやかながら…」高嶋ちさ子、記者に見せた“心遣い”とは?　「素敵な記事とかわいい写真を!」とアピール
「実は遠い親戚で…」「弟と同級生」石原良純、共演者との意外な“繋がり”を告白
深澤辰哉「Snow Manを…」　メンカラ紫の花束に大感激　『誘拐の日』クランクアップ
宮崎あおい、13年ぶりの民放連ドラ出演　大泉洋と7年ぶり共演で夫婦役「とにかくおもしろい」
51歳俳優、4年前に結婚した妻と自宅でセッション　ギターで作詞作曲も
Snow Man岩本照、ボディガードへの見方に変化「メンバーの中でも…」　『恋する警護24時』続編放送決定
プラザーコーン、2年前にステージ2の乳がんで活動休止　治療の励みになったのは孫の存在
ミッキーも大爆笑『イッテQ』ガンバレルーヤの夢のステージに反響＝週間テレビ番組注目度ランキング
元横綱 若乃花・花田虎上、前妻との子ども4人とも良好な関係　現在は2人の娘を育てる
“未来”高橋メアリージュン、決定的な不倫現場を目撃し自らを“魔改造”　『奪い愛、真夏』
『水戸黄門』出演の79歳ベテラン俳優、孫はプロボクサーとして活動「負けても…」
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第101回 長嶋一茂に深田恭子も「バラエティの退席」が騒動になってしまう背景　テレビの未来を危うくしているのは誰か
関連画像をもっと見る