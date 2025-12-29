テレビ埼玉(テレ玉)の正月恒例特番『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』(1月1日19:00～ ※再放送：同11日19:00～)。年々磨きがかかる出場者のユニークなパフォーマンスと、お堅いイメージの政財界人とのギャップが大きな話題を集め、県を越えて“埼玉の奇祭”と愛される番組だ。

マイナビニュースでは11月29日、大宮ソニックシティ 大ホールで行われた収録を取材。全出場者に本番のステージ直後に行ったインタビューをお届けする。今回登場するのは、2回目の出場となる深谷市の産業廃棄物処理会社・シタラ興産の設楽竜也社長と、18回目の常連・ケアハウス和みの里の山中和子理事長だ。

前回初出場でやみつきに、正式オファー前から練習

前回初出場を果たした設楽社長は「大宮とか浦和に行く機会が多いんですけど、様々な会で“見たよ、見たよ”といろんな方に声をかけてもらって、“今年も応援してるよ”、“楽しみだよ”と言っていただいたので、頑張ることができました」と大反響。前回出演の際、「とても楽しかったので、終わったときから“またやりてぇな!”と思いました」と興奮し、正式オファーが来る前に「5月くらいから稽古を始めました」と気持ちを抑えることができなかったそうだ。

披露するのは前回に続き長渕剛で、曲は「情熱」。強いリスペクトを持っていると思いきや、「いや、普段から聴いてるわけじゃないんです。“似てる”って言われるので、求められるのがそれなのかなと思って。曲も“それがいいんじゃない?”って」と、言われるがままに意見を取り入れている。

本番のステージは「夢中であっという間に終わってしまったんですけど、楽しい高揚感が今も続いています」と充実の表情。次回についても、「ぜひよろしくお願いします!」と、すっかりやみつきになっていた。

18回出場のベテランも「慣れないです」

山中理事長は18回目となるステージにも「毎回緊張しています。観客の皆さんが目の前に大勢いるので、慣れないですね」と心境を吐露。それでも、水前寺清子の「三百六十五歩のマーチ」を堂々と歌い上げた。

バックダンサーの社員と行う週1回の練習では、手料理を振る舞っている。「やっぱりお腹が満腹じゃないと練習に身が入りませんからね」と、食べてから練習に入り、その後は飲み会に入るのがルーティーン。社内のコミュニケーションを深める重要な機会になっているだけに、「来年もぜひ出させていただこうと思っています(笑)」と意欲を示した。

『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』セットリスト ※【 】内は出場回数

1：東京ガス(株)埼玉支社・青木健支社長【初】／Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

2：行田市・行田邦子市長【初】／キャンディーズ「年下の男の子」

3：YKKAP(株)埼玉支社・水野彰二 支社長【3】／EXILE「Choo Choo TRAIN」

4：鳩山町・小川知也町長【初】ラッツ＆スター「(め)組の人」

5：(株)コマーム・小松君恵会長【4】／「コマーム30周年スペシャルメドレー ～能楽 猩々-こころま～るく こどもパワーGO!!～」※オリジナル曲

6：(株)埼玉りそな銀行・福岡聡社長【5】／郷ひろみ「2億4千万の瞳」

7：秩父市・清野和彦市長【初】／小沢健二 feauturing スチャダラパー「今夜はブギー・バック」

8：埼玉県議会・白土幸仁議長【初】／なっく・ストロベリ～FIVE「さいたまイチゴ推しっす! 優勝～ストロベリー!」

9：(株)シタラ興産・設楽竜也社長【2】／長渕剛「情熱」

10：ケアハウス和みの里・山中和子理事長【18】／水前寺清子「三百六十五歩のマーチ」

11：桶川市・小野克典市長【7】／松たか子「Let It Go～ありのままで～」

12：(株)馬車道・木村徳治名誉会長【19】／石原裕次郎「二人の世界」

13：(株)サイサン・川本武彦会長【18】／矢沢永吉「黒く塗りつぶせ」

14：さいたま市・清水勇人市長【16】／ドリーミング「アンパンマンのマーチ」

15：(株)清水園・清水志摩子社長【34】／アンドレア・ボチェッリ「Con Te partiro」

16：埼玉県・大野元裕知事【6】／DREAMS COME TRUE「何度でも」