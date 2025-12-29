31日に放送されるテレビ朝日『ザワつく! 大晦日 豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』『ザワつく! 音楽会 高嶋ちさ子LIVE2025 年越しSP』(17:00～25:00)に出演する、長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子・高橋茂雄(サバンナ)が、今年の漢字を発表した。

『ザワつく! 大晦日 豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』より ＝テレビ朝日提供

長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子・高橋茂雄(サバンナ)インタビュー

――2025年も残すところあとわずかですが、みなさんの“今年の漢字”を教えてください。

高橋:僕は、「博」ですね。大阪・関西万博に行かせてもらって楽しかったので……。各パビリオンが未来に向けた展示をしている中、吉本興業のパビリオンがカラオケと盆踊りっていう古来の戦い方で、なのにものすごくお客さんが集まっていたんです。やっぱりみんなカラオケ好きやねんなぁと思って、逆にそちらに未来を感じました。

――ちさ子さんの今年の漢字は何ですか？

高嶋:私は……「満」です。この『ザワつく! 金曜日』のおかげで、コンサートがどこの会場でも満席になりました。なんと、武道館や代々木体育館も満席だったんです! こんなくだらない番組のおかげで……あっ失礼(笑)!

高橋:みんな一生懸命やっているんですから、「くだらない」って言わないでくださいよ! 満席なのは素晴らしいことですけど……

高嶋:そうね、“おかげさまで”という感謝をこめて、満席と満足の「満」です。

――長嶋さんはいかがでしょうか?

長嶋:ちさ子ちゃんがいいお話をされたあとに大変恐縮でございますけども、私は「閉」です。

高嶋:番組やめるの?

長嶋:いやいや、やめるんじゃなくて! ちさ子ちゃんは満員御礼ということですが、僕がオープンした店は閑古鳥も鳴かないような状態になってしまいまして、それで残念ながら閉めざるを得なくなった、という……なんとか来年は「開」という字が書けるようにしたい!

高橋:またお店をオープンしたいんですか?

長嶋:成功している店を買収したいね。やっぱり素人がゼロからやっちゃいけないな、と思い知りました。

――石原さんの今年の漢字は何ですか?

石原:僕は、「本」ですね。今年は兄弟4人で『石原家の兄弟』という本を出しました。親父やおふくろについてそれぞれ同じお題で書いたんだけど、そういう試みも初めてだったし、4人で共同作業するのも初めてで、一生に一度のとてもいい体験だったなと思っているんだよね。実は、この本が世に出るまで1年かかったんですよ、だから、今年の漢字は「本」に尽きるな、と……。

長嶋:オレも店を出すのに1年かかったよ、閉まっちゃったけど……(笑)。

――では、来年はどんな年にしたいかをそれぞれ教えてください。

高橋:僕、来年50歳になるんですよ!

高嶋:うっそぉーー!

高橋:その「うっそぉー」の中には“小物感”とかが含まれているんですよね?

長嶋:まあ確かにね、高橋は20年たっても大御所にはなれないよ!

高橋:自分でもそうかなとは思いますけど……こんなヒドイこと言われないように、来年はもう少し貫禄が出る人間になりたいです。

石原:僕は2025年、日本中いろいろなところを訪れて、今年、行かなかったのは大分県だけだったのよ。

高嶋:えーー! それはすごい!

石原:でも、やっぱり一茂さんもちさ子ちゃんも海外に行くじゃない? 確かに外に出てみないと、今、諸外国から日本がどう見られているのかとか、実感としてわからないことも多いんだよね。だからやっぱり、来年は外国に行かなくちゃいけないなと思ってます。

高嶋:ぜひ良純さんには外から日本を見てみてほしい!

長嶋:僕はずっと特に目標を設けずやってきているので、1年通しての目標はありません。しいていえば、日々の現場を楽しくやるのが目標。『ザワつく! 金曜日』も8年目に突入したけど、来年もみんなが健康で楽しくできたらいいなっていう、それだけですね。 **――ちなみに長嶋さんは昨年末に「来年は金髪にする」とおっしゃっていました。

長嶋:ああ、昨年はそんなこと言いましたよね。実はちさ子ちゃんに「似合わないからやめろ!」って止められたんです。ちさ子ちゃんは僕にとって、“ささやき女将”みたいな存在。ちさ子ちゃんがダメだっていうものは、ダメなんですよ。ママとちさ子ちゃんにダメだって言われたら、僕はなんにもできないの。

――では最後に、ちさ子さん、来年の目標をお願いします!

高嶋:私は今年1年が過ぎるのが異常に早かったので、来年はもうちょっとのんびりしたい。“のんびりする”ということを頑張ってみたいなと思っています。

長嶋:ちさ子ちゃん、あなたせっかちすぎてゆっくりできない人でしょ? のんびりなんかできっこないよ!

高嶋:あと、口から出た言葉がすべて本当になると思って、“ネガティブなことを言わないキャンペーン”を開始したいと思っています!

石原:でも、ちさ子ちゃんに毒を吐いてもらわないと、番組としては面白くないんじゃない?

高嶋:じゃあ一点集中で一茂さんにだけ毒を吐くね。

長嶋:エッ!? オレだけ一点集中? オレにぜんぶくるの? やめてよ、身がもたないよ!