「星野リゾート 軽井沢ホテルブレストンコート」(長野県軽井沢町)では12月29日まで、朝食の一般提供を実施している。

彩り鮮やかな野菜のビュッフェ

同ホテルは今年、開業30周年を迎えた。通常、朝食の提供は宿泊客のみだが、一人でも多くの人に味わってほしいという思いから、ホテル内の「レストラン ノーワンズレシピ」にて、12月29日まで一般にも提供している。

提供する朝食は、高原リゾート・軽井沢にあるこのホテルならではの内容。スペシャリティの「ブルターニュ風クレープ」は、フランス北西部ブルターニュ地方のそば粉を使った郷土料理で、ほうれん草・ベーコン・チーズ・卵を乗せた伝統的な組み合わせの「クラシッククレープ」と、季節のフルーツやコンポート、バニラアイスなどを合わせたスイーツ感覚の「季節のクレープ」の2種類を用意する。本場ブルターニュと同じスタイルで、シードルとともに味わえる。

前菜、サラダ、スープなど、野菜をふんだんに使ったメニューは、ビュッフェスタイルで提供する。生のまま味わうサラダのほか、スチーム・グリルなど素材を活かしたこだわりの調理法で仕上げた野菜料理を豊富に取りそろえる。

食後は、軽井沢の自然が目の前に迫るテラスにてコーヒーも楽しめる。

食後のコーヒーはゆったりとテラスで

価格は1名 5,000円。公式サイトにて2日前17:00まで予約を受け付ける。