サイゼリヤが6月中旬から始めているというモーニングのメニュー。2027年に全国展開予定だそうですが、現在は錦糸町楽天地店と大島ピーコックストア前店のみでのテスト販売中です。話題になっているのはそのコスパのよさで、ドリンクバー付の「コンビ」は税込300円から! ドリンクバー単品が300円であることを考えるとかなりお得です。実際に食べに行ってみました。

セルフオーダーで簡単! 全品300円～450円

朝7時半、サイゼリヤ錦糸町楽天地店に到着。駅からすぐのビルの2階にありました。

日本でまだ2店舗だけでのテスト販売ということもあり、入口でもモーニングを大々的に宣伝していました。入口だけでなく店内でも至る所にモーニングのポスターがあり、気合が感じられます。

店内は広いのですが、客席は全体の2～3割程度が埋まっています。端の席に座ったので店員さんを呼べるかな……と不安だったのですが、今はスマホでのセルフオーダーができるのですね! スマホでのセルフオーダーには苦手意識のある方も多いかもしれませんが、メニューに記載されている番号を入力するだけで操作はかなりわかりやすいですし、文字も大きめです。

メニューに記載の番号を入力する非常にわかりやすい操作

モーニングのメニューはフォッカチオとドリンクバーがセットになった「コンビ」に加え、サイゼの人気メニューの「ほうれん草のソテー」や「柔らか青豆の温サラダ」などが単品で選べるようになっています。

筆者は「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)と「ほうれん草のソテー」(200円)を注文。合計500円です!

2品頼んでも500円

「焼きシナモンフォッカチオコンビ」を選んだ理由は、「おすすめ!」と書かれていたから……ということに加え、「ミニッツメイドアップル果汁100％を飲めば、まるでアップルパイの風味!」という文言にも惹かれたからです。どういうこと? プリンに醤油をかけるとウニの味がする的な?

これで500円は神コスパかも!

注文したメニューが届きました。ドリンクバーは自分で取りに行きます。もちろん「ミニッツメイドアップル」を選びましたよ!

焼きシナモンフォッカチオは、サイゼの通常メニュー「フォッカチオ」を使用、カリカリに焼かれた中にシナモンとバター、砂糖がたっぷりまぶされています。

焼きシナモンフォッカチオ

かぶりつくと、最初にフォッカチオの「カリッ」、そしてバターの「ジュワッ」、最後に砂糖の「ジャリッ」という異なる食感と味が楽しめます。これは美味しい! もう1個単品で頼んでも良かったかもと後悔するほど。もちろんセルフオーダーなので気軽に追加もできますよね。

おすすめしていた「ミニッツメイドアップルと合わせるとアップルパイ風味」の件ですが……個人的には「確かにそんな気もするけど、そこまでアップルパイ風味じゃないかも(笑)」という感じ。でもおすすめの仕方が楽しかったので全然OKです。ドリンクバーなのでいくらでもおかわりして別の自分的最高の組み合わせを探すこともできますし。

そして単品で頼んだ「ほうれん草のソテー」はサイゼの人気メニューですが、筆者は初挑戦! しんなり炒めたほうれん草とベーコンはバターの良い香りがします。

ほうれん草のソテー

食べて人気に納得、ほうれん草の美味しさを引き出すような絶妙なバター感に、ベーコンの旨味のバランスが良いのです。

ベーコンの存在感が良い

もしかして……と「焼きシナモンフォッカチオ」に「ほうれん草のソテー」を乗せてみたところ、意外にも合う! あまじょっぱの組み合わせがかなりアリです! モーニングメニューの中には「モッツアレラのカプレーゼ」や「ハモン・セラーノ」「ポテトのグリル」など組み合わせたら楽しそうなメニューがたくさんあります。色々試してみたいですね。