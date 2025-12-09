【2025年12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、ショートケーキをイメージしたカップアイスや、マスカルポーネの味わいが口いっぱいに広がる本格ティラミスなど、冬らしい濃厚スイーツが発売されています。

2025年12月の新商品5品まとめ(12月9日～12月15日)

「ブリトー MATCHAあずきもち」(311円)

価格 : 311円

販売地域 : 全国

宇治抹茶にあずきとおもちを合わせたブリトーです。

※12月10日以降順次発売

「7プレミアム 苺のショートケーキアイス」(300.円)

価格 : 300.円

販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

苺のショートケーキをイメージしたスイーツ感のあるカップアイスです。

※12月10日以降順次発売

「白玉クリームぜんざい」(334円)

価格 : 334円

販売地域 : 関東、甲信越、静岡県

コクがあり上品な甘さの粒あんの上に、もちもちの白玉とホイップクリームをのせたぜんざいです。

※12月10日以降順次発売

「ごほうびとろ生チーズケーキ 濃厚クリームチーズ」(442円)

価格 : 442円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

クリームチーズをリッチに配合した、口の中でとろける食感の濃厚チーズケーキ。ホイップクリームと甘酸っぱい苺ソースで着飾った冬限定スイーツに仕立てました。

※12月11日以降順次発売

「ごほうびティラミス 濃厚マスカルポーネ」(432円)

価格 : 432円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

北海道産マスカルポーネをふんだんに使用した、濃厚でなめらかなムースと香り豊かなコーヒーシロップで仕立てたティラミスです。

※12月11日以降順次発売

まとめ

苺の風味を感じられる「7プレミアム 苺のショートケーキアイス」や「ごほうびとろ生チーズケーキ 濃厚クリームチーズ」は、甘さの中に甘酸っぱさを感じられる冬らしいスイーツ。本格的なティラミスをカップで楽しめる「ごほうびティラミス 濃厚マスカルポーネ」は、ちょっとした休憩やおやつの時間にぴったりです。

また今週は、さまざまな和スイーツがラインナップ! なかでも抹茶・あずき・もちをブリトーで包んだ「ブリトー MATCHAあずきもち」は、これまでに食べたことのない新感覚の味わいを楽しめるはず。ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

