東京メトロは、2026年3月14日のダイヤ改正で、千代田線において土休日の朝に北綾瀬駅から代々木上原方面へ向かう直通列車を増やす。北綾瀬～綾瀬間で折返し運転を行う列車は減便となる。平日朝にも利用状況に合わせた列車の変更を予定している。

千代田線の北綾瀬～綾瀬間は開業以来、3両編成の列車による折返し運転を行ってきたが、北綾瀬駅のホーム延伸工事が完了した2019年3月以降、10両編成の列車による代々木上原方面への直通運転を実施。現在、北綾瀬駅を日中時間帯に発車する列車のうち、毎時3本前後が代々木上原方面へ直通する列車となっている。一方で、3両編成の列車による北綾瀬～綾瀬間の折返し運転も引き続き行われている。

現行の土曜日・休日ダイヤにおいて、北綾瀬駅を7時台に発車する列車は綾瀬行5本・代々木上原方面行1本の計6本、8時台に発車する列車は綾瀬行3本・代々木上原方面行2本の計5本だという。2026年3月のダイヤ改正で、北綾瀬駅の利便性向上を目的に、7時台の列車を綾瀬行3本(現行より2本減)・代々木上原方面行3本(現行より2本増)の計6本に変更。8時台は綾瀬行の列車を1本増発し、綾瀬行4本・代々木上原方面行2本の計6本とする。

土休日の7～8時台に北綾瀬駅を発車する列車の本数は、現行の綾瀬行8本・代々木上原方面行3本に対し、ダイヤ改正で綾瀬行7本・代々木上原方面行5本に。綾瀬行の列車は1本減便、代々木上原方面へ直通する列車は2本増便となっている。

平日ダイヤは朝ラッシュ時間帯の利用状況に合わせ、代々木上原駅を7・9時台に発車する綾瀬方面の列車を変更。9時台に発車している列車1本を7時台の発車とし、7時台の運転本数を現行の15本から16本に増やして混雑緩和を図る。8時台の運転本数は現行通り21本。9時台は現行の19本から1本減便し、18本とする。