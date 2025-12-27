フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)初の4時間特番『ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル』(31日13:50～ ※関東地区ほか)。ドキュメンタリーをこよなく愛する東野幸治と設楽統(バナナマン)のMCで、これまでに放送された全1,200回超の中から記憶に残る登場人物たちがスタジオに続々登場するが、この中の1人が、2020年と25年に放送された「クズ芸人シリーズ」の主人公、お笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫だ。

芸を磨く努力は皆無で、ネタ見せをサボり、パチスロに興じ、“ギャラ飲み”と借金で、その日暮らしの日々を送る小堀の生き方に、SNSは沸騰。今回の収録を終えた小堀が、本番の手応えや以前の放送の反響、そして、さらなるシリーズ化への意欲を語った――。

ガッポリ建設の小堀敏夫

吉岡里帆に救われる「ナウシカだね」

――『あらびき団』(TBS)に出演した時に見守っていた東野さん、「ラ・ママ新人コント大会」で若手時代にしのぎを削っていた設楽さんと、こういう形で再会するのはいかがでしたか?

感慨深いものがあったよね。7～8年前は、もう落ちるところまで落ちてたから、別世界の人だと思ってたんだよ。それがさ、横に並べる日が来るなんて思わなかったからね。

――おふたりとのトークの手応えは、いかがでしたか?

ツッコんでくれて笑いのキャッチボールも結構できたし、良かったよね。東野さんは同い年なんだよ。丙午の後の未。世が世なら、お笑いの覇権を争ってたかもしれないんだよね。

設楽くんは優しいよね。俺、昔は態度悪かったんだよ。バナナマンとかアンジャッシュに威嚇するみたいなとこもあったわけよ。

――若い頃は尖っていたんですね。

でも忘れてるのか、許してくれたのか、普通に接してくれたよね。それと、今回は勉強になったね。いつもはギャンギャン騒いでいくんだけど、そういうところじゃない仕事は自分の中で初めてかもしれない。

――スタジオのゲストでソファーに座ってトークするなんてことはなかったと。

しんみりした番組だったよね。俺はこういうタイプだから、何発もぶっ込んでいこうとするんだけど、さすがに空気読んでやめたわ(笑)

――ドキュメンタリー番組の特番ですから(笑)。ナレーションを担当した吉岡里帆さんは、小堀さんの姿に「ちょっと元気をもらいました」と言っていました。

俺も救われたね。マザー・テレサのような感じですよ。こんなどうしようもない人間なのにそう言ってくれて、天使、ナウシカだね。俺、吉岡さんには永遠についていきますから。嫌がると思うけど(笑)。でも、吉岡さん会えてうれしかったな。あんないい人いないから。これからも吉岡さんとゴールデンコンビとしてやっていきたいね。視聴率の雨降らすんで。

――聞いたことない表現(笑)

SNS上のアンチへの対抗で『キングオブコント』出場

――「落ちるところまで落ちた」ところから、『ザ・ノンフィクション』の放送をきっかけに変化はありましたか?

SNSでは山のように悪口がくるけど、逆に「小堀さんみたいな人、面白い」「好き」って言ってくれる人もいるんで、悪くないなとは思うよ。だから命ある限り出てやろうかなと思ってる。

――担当ディレクターの朝川さんが苦笑いしてます(笑)。SNSの反応は、結構気にされるのですか?

見る。割と気にする性格だから。腹立ちますね。だから、『キングオブコント』に出たんだけど、それはアンチを黙らせるためにやったところもある。「お前は面白くない」って言われるのが悔しくて。原田(泰雅、ビスケットブラザーズ)に「ネタ作れ」って言ったら、あいついいやつだから「じゃあ兄さんのためにやりますよ」って言ってくれて。練習してねえって言われるけどさ、まあ人よりはしてなかったけど、俺にしては相当やったほうだよ。