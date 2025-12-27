フジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン STARTO・青学女子参戦! 4×200mリレー◆さよなら津田』が、28日(19:00～)に放送される。

今回放送されるのは、4人1組で200mずつを全力で走る「4×200mリレーサバイバルレンチャン」。各レースで生き残れるのは最下位以外のチームのみで、最下位になった瞬間に即脱落となる過酷なルールだ。脱落を免れれば“1レンチャン”達成となり、短い休憩を挟みながらこのサバイバルレースを繰り返していく。

スタジオでは千鳥とかまいたちがそれぞれメンバーを選出し、千鳥軍とかまいたち軍に分かれて勝敗を予想。最後まで生き残り、決勝へ進むチームを見届ける。

過去最多となる12チーム、総勢48人が参戦する今回。現役陸上選手から元世界王者、アイドル、芸人、アスリートまで、各界の脚力自慢がプライドと賞金を懸けて火花を散らす。注目は、アイドル界屈指の俊足を誇る上田竜也率いる【チームSTARTO】。菅田琳寧(B＆ZAI)、稲葉通陽(B＆ZAI)、嵜本孝太朗(Boys be)といった若手メンバーを鼓舞し、初制覇を狙う。

さらに、青山学院大学女子陸上部の倉橋美穂、安井麻里花、佐藤葵唯、井上瑞葵が【チーム青学女子】として初参戦。2024年の日本陸上競技選手権リレー競技で大学日本一に輝いた現役選手を擁し、優勝候補として各チームから警戒を集める。4年生の安井と倉橋にとっては、学生生活最後のレースとなる。

格闘技界からは、世界3階級制覇を成し遂げた八重樫東を中心とする【チームボクシング】が参戦。武居由樹、今永虎雅、坂井優太といった現役ボクサーが集結し、肉体派チームならではの走りを見せる。

前回王者の【チームワタナベ】は、ワタリ119を筆頭に髙橋良平(スゲーニョ)、石橋遼大(四千頭身)、よしきという布陣で連覇を狙う。一方、かつて同チームに所属していた加賀谷秀明(フタリシズカ)は、約1年のリハビリを経て【加賀谷軍団】を結成。因縁の対決にも注目が集まる。

そのほか、芸人の底力を見せたい【チーム吉本】、新体制で挑む【チームサッカー】、陸上界のレジェンドが集う【森脇軍団】、オーディションで結成された【しんいち軍団】、異色の混成チーム【グレープ太田連合軍】など、思惑の異なるチームがサバイバルの舞台に集結する。

