「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」(オリコン調べ、10月20日付／集計期間：10月6日～12日)が16日に発表され、平井堅の「ノンフィクション」が上昇率22.2％で7位にランクインした。

ほいけんた

「ノンフィクション」は2019年4月26日に配信開始された楽曲だが、5日に放送されたフジテレビ系バラエティ特番『FNS鬼レンチャン歌謡祭◆FNS歌謡祭と年に1度のタッグ! 音楽と笑いの祭典』で、ほいけんたがカバーして披露。

ほいは、「サビだけカラオケ」で明石家さんまの風貌から予想外の美声を発して強烈なインパクトを残し、T.M.Revolution の「HIGH PRESSURE」では「♪カラダぐぅ」と聴こえる疑惑の歌唱法で、これまでMCの千鳥とかまいたちから非難を受けていたが、今回は裏声を封印して魂の熱唱を見せた。

これにSNSでは「ほいけんたのノンフィクションに心揺さぶられた」「かっこよすぎてマジで惚れる」「普通に泣きそうになるくらいやられる」など大きな反響となっており、急上昇に影響したとみられる。

同週のランキングでは、RADWIMPSの「命題」が上昇率83.2%で1位、「賜物」が38.7%で4位にランクインし、トップ10に2作品が入った。「命題」は、日本テレビ系『news zero』のテーマソング、「賜物」は9月26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌だ。

RADWIMPSは、8日にメジャーデビュー20周年を記念した約4年ぶりのニューアルバム『あにゅー』をリリース。その後、11日にNHK『RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL』の放送、12日にはMBS・TBS系『日曜日の初耳学』への出演など露出が続いた。

8位には、2007年7月にCDリリースされたORANGE RANGEの「イケナイ太陽』が上昇率21.3％でランクイン。ORANGE RANGE公式YouTubeチャンネルで、フジテレビ系ドラマ「花ざかりの君たちへ～イケメン パラダイス～」をダイジェスト的にまとめた「イケナイ太陽 (『花ざかりの君たちへ～イケメン パラダイス～』Special Music Video)」が公開された。