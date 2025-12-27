NTTドコモは、2026年1月から「dポイント」「d払い」においておトクなキャンペーンを、鎌倉パスタ、サンプル百貨店、スマホ給油(伊藤忠エネクス)、エディオンネットショップにて開催する。

鎌倉パスタにてdポイント山分けキャンペーン実施(2026年1月17日～)

鎌倉パスタでは、2026年1月17日～2月15日の期間で、鎌倉パスタのdポイント対象店舗にて「【鎌倉パスタ】dポイント山分けキャンペーン」を実施する。

同キャンペーンは、期間中にキャンペーンサイトよりエントリーの上、鎌倉パスタの対象店舗での会計時にdポイントカードを提示し、1回5,000円以上の会計でdポイントを50ポイント以上ためた人を対象に、dポイント(期間・用途限定)50万ポイントを山分けするというもの。

1人につき最大1,000ポイントもらえる。

サンプル百貨店にて最大1万ポイントが当たるキャンペーン実施(2026年1月14日～)

サンプル百貨店では、2026年1月14日～31日の期間で、サンプル百貨店のネットの店にて「【サンプル百貨店】最大10,000ポイントがあたる! サンプル百貨店dポイントスタート記念キャンペーン」を実施。

同キャンペーンでは、期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、サンプル百貨店でdアカウントログインによる認証を行い、商品お申込で期間中合計dポイント10ポイント以上ためた人を対象に、抽選でdポイント(期間・用途限定)最大1万ポイントがもらえるというもの。

1等は1万ポイントが100人に、2等は1,000ポイントが300人に、3等は500ポイントが1,000人に、4等は100ポイントが2,000人に当たる。

さらに、dポイントを期間中に合計10ポイント以上ためるごとに抽選口数がアップし、口数の上限はない。

スマホ給油(伊藤忠エネクス)にて最大1万ポイントが当たるキャンペーン実施(2026年1月1日～)

スマホ給油(伊藤忠エネクス)では、2026年1月1日～31日の期間で、「【スマホ給油】dポイント最大10,000ポイントプレゼントキャンペーン」を実施。

同キャンペーンでは、期間中、「Putmenu」アプリ内のスマホ給油にて合計500円以上d払いを利用した人が、dポイント(期間・用途限定)を抽選で最大1万ポイントもらえるというもの。

1等が1万ポイントを30人に、2等が1,000ポイントを250人に、3等が100ポイントを480人に当たる。なお、1～3等以外の全員が10ポイントもらえる。

なお、1人1口、当選回数1回までとなっている。

エディオンネットショップにて最大3万ポイントが当たるキャンペーン実施(2026年1月1日～)

エディオンネットショップでは、2026年1月1日～2月28日の期間で、「【エディオンネットショップ】d払いで最大30,000ポイントあたる! キャンペーン」を実施。

同キャンペーンでは、期間中、エディオンネットショップにて、d払い(コード決済)で累計5,000円買い物をすると、抽選でdポイント(期間・用途限定)最大3万ポイントがもらえるというもの。

1等が3万ポイントを20人に、2等が5,000ポイントを30人に、3等が500ポイントを500人に当たる。

なお、全4キャンペーンのポイントは、2026年3月末頃にもらえる予定となっている。