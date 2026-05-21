三井住友カードは5月19日、宝塚歌劇星組公演「RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Rama～」、花組公演「エリザベート－愛と死の輪舞(ロンド)－」への協賛を発表した。

(左)星組 暁千星/(右)花組 永久輝せあ

同社は1988年花組「キス・ミー・ケイト」以来、30年以上にわたって数々の宝塚歌劇の名作に協賛している。今年度は、異なる魅力を持つ2組2公演への協賛を実施。55、56作品目の協賛となる。本公演では、オリジナルグッズの用意、三井住友カード会員に向けたチケットプレゼントやトークイベントが当たるキャンペーンを予定している。

星組トップコンビからの特別メッセージを公開

星組トップスターの暁千星さん、およびトップ娘役 詩ちづるさんからの特別メッセージを同社公式Youtubeチャンネルで公開している。なお、花組トップスター 永久輝せあさん、およびトップ娘役の星空美咲さんからのメッセージも、同チャンネルでの公開を予定している。

星組トップコンビからのメッセージ

オリジナルグッズが当たる抽選会を実施

三井住友カード貸切公演の来場者を対象に、特典として星組公演・花組公演に関連するオリジナルグッズが当たる抽選会を実施する。貸切公演の情報は同社が運営する宝塚歌劇ニュース内で確認できる。

会員向けキャンペーン

星組公演のSS席ペアチケットが当たる、同会員向けキャンペーンを実施する。応募の詳細は6月頃にVpassにて案内される。

また、本公演出演者による会員向けトークイベント(抽選)も実施する。公演に関するエピソード等ファン必見の貴重なトークを楽しめる。宝塚会場(宝塚ホテル 宝寿)では11月6日、永久輝せあさん、星空美咲さんの出演を予定しており、東京会場(有楽町朝日ホール)では12月3日、暁千星さん、詩ちづるさんの出演を予定している。応募詳細は8月頃にVpassにて案内される。

出演者インタビューなど独自コンテンツを掲載

宝塚歌劇ニュース内では、公演に関する出演者インタビュー等、独自のコンテンツを順次公開する。コンテンツは誰でも閲覧できる。