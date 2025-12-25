PayPayは12月24日、地方自治体と連携したキャンペーンなど、あらたに2026年2月以降に実施が決定した施策を発表した。

PayPay

北海道当別町で最大15%還元

北海道当別町では、「当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時～2月15日午後11時59分まで。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。北海道当別町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりおよび期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン

岩手県紫波町で最大20%還元

岩手県紫波町では、「PayPay第4弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大20%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時～2月28日午後11時59分まで。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岩手県紫波町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は3,000ポイント、期間あたりの付与上限は6,000ポイントとなる。

PayPay第4弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大20%が戻ってくるキャンペーン

福井県坂井市で最大10%還元

福井県坂井市では、「続く物価高に負けるな!坂井市最大10%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時～2月28日午後11時59分まで。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。福井県坂井市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

兵庫県芦屋市で最大20%還元

兵庫県芦屋市では、「芦屋でお得にお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン 第5弾」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時～2月28日午後11時59分まで。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。兵庫県芦屋市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は6,000ポイントとなる。

芦屋でお得にお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン 第5弾

鹿児島県枕崎市で最大30%還元

鹿児島県枕崎市では、「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第5弾!」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時～2月28日午後11時59分まで。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大30%のPayPayポイントが付与される。鹿児島県枕崎市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は6,000ポイント、期間あたりの付与上限は12,000ポイントとなる。

なお、各キャンペーンは早期に終了することがある。キャンペーン内容および適用条件などは予告なく変更する場合があり、またキャンペーン自体を予告なく延期または中止する場合がある。実施中または実施予定が決まっている地方自治体のキャンペーン情報については、PayPayのキャンペーンページで確認できる。