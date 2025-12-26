＜応募〆: 2026/1/9＞【3名様】毎日の洗濯を心地よく！『ソフラン アロマリッチ』「リラクシーホワイトフラワーの香り」と「フィグ＆ライラックの香り」セット

柔軟剤『ソフラン アロマリッチ』プレゼント企画

上質な心やすらぐ「リラクシーホワイトフラワーの香り」と、みずみずしくさわやかな「フィグ＆ライラックの香り」が発売されました。

ライオン株式会社が展開する『ソフラン アロマリッチ』シリーズは、選んだときの香りが変わらず続くことを目指した柔軟仕上げ剤です。

天然アロマオイルを厳選して配合し、植物生まれの柔軟成分で衣類をやわらかく仕上げます。

赤ちゃんの衣類にも使えるやさしさや、防臭・抗菌※1効果も備えています。

■“癒し”と“みずみずしさ”をテーマにした2つの香り

リラクシーホワイトフラワーの香りは、清潔感のあるジャスミンに、ほんのり甘いカモミールとセダーウッドを加えた、上質で心やすらぐ香りです。

フィグ＆ライラックの香りは、フレッシュな甘さのフィグやアプリコットに、ライラックのフローラルを組み合わせた、みずみずしくさわやかな香りです。

■数量限定のボトルデザイン

リラクシーホワイトフラワーの香りは高級感のある洗練されたデザイン、フィグ＆ライラックの香りは主役のフィグやライラックのみずみずしさを感じさせるデザインです。

■香りと機能のこだわり

素材の香りをそのまま抽出した天然アロマオイルを配合し、静電気を防ぎながらセンイの1本1本までやわらかく仕上げます。

衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑える防臭・抗菌効果も備えています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまに『ソフラン アロマリッチ』の新しい香りをセットで3名様にプレゼント！

毎日の洗濯を、もっと心地よい時間に変えてみませんか？ぜひこの機会にご応募ください。

※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。

プレゼント内容

商品名 「ソフラン アロマリッチ リラクシーホワイトフラワーの香り」

「ソフラン アロマリッチ フィグ＆ライラックの香り」

人数 3名様 価格 オープン価格 商品詳細 2種セット

容量：各種400ml キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント12月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/1/9)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/1/9)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年1月9日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ソフラン アロマリッチ商品お問合せ窓口：0120-556-973

受付時間：9:00～17:00

（土・日・祝日・年末年始・夏季休業を除く）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：ライオン株式会社)