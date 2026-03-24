＜応募〆: 2026/4/14＞【3名様】『メールで「！」使っちゃダメですか？Z～バブル世代にプロフィール帳書いてもらったら、リアルな本音と人生が見えた』あなたの“次の一歩”を後押しする一冊をプレゼント！
忙しい毎日の中で、自分の価値観や働き方を見つめ直す“きっかけ”って、意外とつかみにくいもの。
でも、本との出会いがそれを一気に変えてくれることがあります。
今回はマイナビニュース読者の皆さまに、いま注目の書籍『メールで「！」使っちゃダメですか？ Z～バブル世代にプロフィール帳書いてもらったら、リアルな本音と人生が見えた』を抽選で3名様 にプレゼント！
世代も生き方もバラバラな“大人たちのプロフィール帳”から、「え、そんな価値観あるの!?」「これ、わかりすぎてつらい…」と、リアルな声と発見がつまった一冊です。
あなたの“これから”を考えるヒントがきっと見つかります。
■ “世代のリアル”がまるっとわかる、初のプロフィール帳本
Z世代・ゆとり世代・ロスジェネ・団塊ジュニア・バブル―5世代の一般の人々が、直筆でプロフィール帳を記入。
仕事、恋愛、お金、SNS、価値観…リアルすぎる本音が、時代背景ごとに浮かび上がる構成。
■ 人気ライター・ヨッピー氏が全48問を鋭く読み解く
「貯金額」「マッチングアプリどう思う？」「初めて買った本」など、聞きにくい質問も含めた 全48項目 に対し、ヨッピー氏がユーモア＆洞察たっぷりに読み解く！
各世代の“クセ”や“らしさ”が、軽快な文体でスッと入ってきます。
■ 読むだけで“自分の価値観の位置”がわかる！
同じ世代の回答を読むと「それな！」が止まらないし、違う世代を読むと「そんな背景あったのか…」と発見がある。
上司・部下・家族など、身近な人への理解も深まります。
「今の自分の考え方って、こういう時代の影響かも」と自然と内省したくなる構成です。
■ 書いて使える“プロフィール帳”特典つき。
購入者特典として、印刷して書き込めるプロフィール帳のダウンロードも可能（2028年11月末まで）。
自分で書いてみると、思わぬ本音が出てきて面白いかも。
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、 抽選で3名様にプレゼント！ あなたの視点や価値観の“次の一歩”を後押しするきっかけとして、ぜひご応募ください。
プレゼント内容
|書籍名
|
メールで「！」使っちゃダメですか？ Z～バブル世代にプロフィール帳書いてもらったら、リアルな本音と人生が見えた
|著者
|ヨッピー
|人数
|3名様
|価格
|1,650円（税込）
|出版社
|NHK出版
|判型
|A5判並製
|ページ数
|144ページ
|キャンペーン名
|
「マイナビニュース2026年3月“気になる一冊”プレゼント」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/4/14)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
応募締め切り
2026年4月14日(火) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
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(提供：株式会社ＮＨＫ出版)