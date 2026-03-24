＜応募〆: 2026/4/14＞【3名様】『メールで「！」使っちゃダメですか？Z～バブル世代にプロフィール帳書いてもらったら、リアルな本音と人生が見えた』あなたの“次の一歩”を後押しする一冊をプレゼント！

忙しい毎日の中で、自分の価値観や働き方を見つめ直す“きっかけ”って、意外とつかみにくいもの。

でも、本との出会いがそれを一気に変えてくれることがあります。

今回はマイナビニュース読者の皆さまに、いま注目の書籍『メールで「！」使っちゃダメですか？ Z～バブル世代にプロフィール帳書いてもらったら、リアルな本音と人生が見えた』を抽選で3名様 にプレゼント！

世代も生き方もバラバラな“大人たちのプロフィール帳”から、「え、そんな価値観あるの!?」「これ、わかりすぎてつらい…」と、リアルな声と発見がつまった一冊です。

あなたの“これから”を考えるヒントがきっと見つかります。

■ “世代のリアル”がまるっとわかる、初のプロフィール帳本

Z世代・ゆとり世代・ロスジェネ・団塊ジュニア・バブル―5世代の一般の人々が、直筆でプロフィール帳を記入。

仕事、恋愛、お金、SNS、価値観…リアルすぎる本音が、時代背景ごとに浮かび上がる構成。

■ 人気ライター・ヨッピー氏が全48問を鋭く読み解く

「貯金額」「マッチングアプリどう思う？」「初めて買った本」など、聞きにくい質問も含めた 全48項目 に対し、ヨッピー氏がユーモア＆洞察たっぷりに読み解く！

各世代の“クセ”や“らしさ”が、軽快な文体でスッと入ってきます。

■ 読むだけで“自分の価値観の位置”がわかる！

同じ世代の回答を読むと「それな！」が止まらないし、違う世代を読むと「そんな背景あったのか…」と発見がある。

上司・部下・家族など、身近な人への理解も深まります。

「今の自分の考え方って、こういう時代の影響かも」と自然と内省したくなる構成です。

■ 書いて使える“プロフィール帳”特典つき。

購入者特典として、印刷して書き込めるプロフィール帳のダウンロードも可能（2028年11月末まで）。

自分で書いてみると、思わぬ本音が出てきて面白いかも。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、 抽選で3名様にプレゼント！ あなたの視点や価値観の“次の一歩”を後押しするきっかけとして、ぜひご応募ください。

プレゼント内容

書籍名 メールで「！」使っちゃダメですか？ Z～バブル世代にプロフィール帳書いてもらったら、リアルな本音と人生が見えた

著者 ヨッピー 人数 3名様 価格 1,650円（税込） 出版社 NHK出版 判型 A5判並製 ページ数 144ページ キャンペーン名 「マイナビニュース2026年3月“気になる一冊”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/4/14)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年4月14日(火) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：株式会社ＮＨＫ出版)