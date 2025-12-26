＜応募〆: 2026/1/9＞【1名様】お風呂上がりに乗るだけで体重管理！「スマートバスマット™ 体組成モデル」を1名様にプレゼント
毎日の体重管理をもっとスマートに。健康やダイエットのための体重管理に着目した新しいライフスタイルアイテム「スマートバスマット™」が登場しました。
見た目はシンプルなバスマットながら、体重計機能を搭載し、最大の特徴は体重表示がないこと。数字に一喜一憂するストレスをなくし、乗るだけで体重や体組成15項目を計測し、スマホアプリに自動記録します。
Wi-Fi接続なのでBluetoothのような毎回の接続操作は不要。USB充電式で電池交換も必要なく、フル充電で約3ヶ月以上使用できます。
■“乗るだけ”で見逃さない体重変化
Wi-Fi接続により、Bluetoothなしで毎回自動記録でき、計測は約3秒で完了します。
USB充電式のリチウムイオンバッテリーを採用し、フル充電で毎日3回利用しても約3ヶ月間の連続使用が可能です。
■体組成15項目＆パーソナルヘルスケアAI
体重やBMIに加え、体脂肪率、筋肉量、基礎代謝量など15項目を計測できます。
さらに、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」が増加の予兆を先回りしてアドバイスを届け、健康管理をサポートします。
■多様なモードと家族対応
ダイエットモードでは、利用者の平均で30日間に約0.8kgの減量実績があります。
妊娠期や子どもの体重管理に対応するマタニティモードやチャイルドモード、ペットや高齢者向けのモードも搭載。
最大8名までのユーザーを識別できるので、家族みんなで安心して使えます。
■快適仕様のソフト珪藻土マット
消臭効果と速乾性に優れた柔らかな珪藻土素材を採用し、洗濯機で丸洗い可能。
ヒビ割れしない柔軟設計で、交換用マットも別途購入できます。
■利用者実績と安心設計
2025年現在で約10万人以上が利用している人気アイテムです。
防水性能はIP65相当で浴室でも安心して使用でき、1年間のメーカー保証も付いています。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回、マイナビニュース読者の皆さまに「スマートバスマット™ 体組成モデル」を1 名様にプレゼント！
日々の健康意識を何気ない習慣に変えてくれるこの機会に、ぜひご応募ください。
プレゼント内容
スマートバスマット
|1名様
|19,800円
|計量範囲:6～180kg
寸法:500×350×20mm
重量:4.8Kg
「2025マイナビニュース読者プレゼント12月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/1/9)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/1/9)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年1月9日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
(提供：issin株式会社)