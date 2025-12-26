＜応募〆: 2026/1/9＞【5名様】毎年恒例！サンシャイン水族館オリジナルカレンダー2026年版を5名様にプレゼント

サンシャイン水族館オリジナルカレンダープレゼント企画

サンシャイン水族館の人気者たちを集めた、毎年恒例のオリジナルカレンダーが今年も登場！

壁掛けタイプの月めくりカレンダーで、毎月異なる生き物の写真を楽しめます。

■表紙の魅力「天空のペンギン」

表紙を飾るのは、屋外エリア「天空のペンギン」で撮影された幻想的な一枚。

「天空のペンギン」とは、まるで都会の池袋の空を飛んでいるように頭上をペンギンが泳ぐ特徴的な水槽で、特別な体験ができる人気スポットです。

■水族館の人気者を集めた写真

カレンダーには、サンシャイン水族館の魅力あふれる素敵な写真を多数使用。

「モモイロペリカン」、世界最大級のコウイカ類「コブシメ」、「コツメカワウソ」など、生き物のベストショットを毎月楽しめます。

今回、マイナビニュース読者の皆さまに『2026年サンシャイン水族館オリジナルカレンダー』を5名様にプレゼント！

水族館の人気者たちと、毎月新しい発見を楽しみませんか？ぜひこの機会にご応募ください。

プレゼント内容

商品名 「2026年オリジナルカレンダー」

人数 5名様 価格 1,540円（税込） 商品詳細 形態：壁掛けの月めくりカレンダー キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント12月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～ 2026/1/9)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～ 2026/1/9)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年1月9日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

サンシャイン水族館 お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：サンシャイン水族館)