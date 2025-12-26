＜応募〆: 2026/1/9＞【3名様】祝いの気持ちを込めた限定缶 サッポロビール「福ヱビス」350ml缶6本セットを3名様にプレゼント

福ヱビス プレゼント企画

年末年始の食卓や集まりに、さりげなく祝いの気持ちを添えてくれる限定デザイン缶「福ヱビス」が登場しました。

ヱビスのブランドテーマ「たのしんでるから、世界は変えられる。」を受け止めつつ、東京藝術大学デザイン科との共創で生まれた今年の「福ヱビス」は、12月2日(火)から全国で数量限定発売されています。

過度な装飾ではなく、祝う心を静かに引き立てるたたずまいが印象的です。

■共創が形にした「祝い」のデザイン

本年の「福ヱビス」は、ヱビスビール誕生135年の節目に、東京藝術大学デザイン科の学生9名とともに「ヱビスビールらしさ」と「新たな祝いのカタチ」を探ったプロジェクトから生まれました。

複数のアート提案の中から、川鍋桃奈さんの作品が缶デザインに採用されています。華やぎの中にも落ち着きがあり、手に取ったときの喜びを丁寧にすくい上げる表現が目指されています。

■アートを体験できる特別イベント

発売を記念して、学生9名の作品が一堂に並ぶ「福ヱビス ART GALLERY」が開催されています。

YEBISU BREWERY TOKYOでは12⽉10⽇(⽔)〜2026年1⽉19⽇(⽉)まで。

会場では、SNS投稿でアート作品をモチーフにした絵ハガキが配布される予定です。



■味わいの印象と香り

中味は通常のヱビスビールと同じく麦芽100％。

ヱビス酵母とバイエルン産アロマホップを用いた長期熟成により、豊かな旨味とふくよかなコク、澄んだ黄金色の美しさがゆっくりと広がっていきます。

香りは穏やかで、麦芽の厚みと清々しさが共存する印象です。

食事の味わいを邪魔しないバランスで、乾杯の一口から余韻まで落ち着いた時間を演出してくれます。

■静かに楽しむ、年末年始の一杯

派手に盛り上げるというより、手に取った人の気持ちに寄り添う一本。

テーブルに置いた瞬間に場の空気が少し華やぐそんな小さな変化を楽しみたい方に向いた限定缶です。

贈り物としても、自分のご褒美としても、肩の力を抜いて選べる一本として提案されています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回、マイナビニュース読者の皆さまに「福ヱビス」350ml缶6本セットを3名様にプレゼント！

新しい祝いのカタチを、この機会に体験してみてください。ぜひこの機会にご応募ください。

プレゼント内容

商品名 「福ヱビス」

人数 3名様 価格 オープン価格 商品詳細 6本セット

内容量：350ml キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント12月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/1/9)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/1/9)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年1月9日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

サッポロビール株式会社 お客様 お問合せ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：サッポロビール株式会社)