年末年始の食卓や集まりに、さりげなく祝いの気持ちを添えてくれる限定デザイン缶「福ヱビス」が登場しました。
ヱビスのブランドテーマ「たのしんでるから、世界は変えられる。」を受け止めつつ、東京藝術大学デザイン科との共創で生まれた今年の「福ヱビス」は、12月2日(火)から全国で数量限定発売されています。
過度な装飾ではなく、祝う心を静かに引き立てるたたずまいが印象的です。
■共創が形にした「祝い」のデザイン
本年の「福ヱビス」は、ヱビスビール誕生135年の節目に、東京藝術大学デザイン科の学生9名とともに「ヱビスビールらしさ」と「新たな祝いのカタチ」を探ったプロジェクトから生まれました。
複数のアート提案の中から、川鍋桃奈さんの作品が缶デザインに採用されています。華やぎの中にも落ち着きがあり、手に取ったときの喜びを丁寧にすくい上げる表現が目指されています。
■アートを体験できる特別イベント
発売を記念して、学生9名の作品が一堂に並ぶ「福ヱビス ART GALLERY」が開催されています。
YEBISU BREWERY TOKYOでは12⽉10⽇(⽔)〜2026年1⽉19⽇(⽉)まで。
会場では、SNS投稿でアート作品をモチーフにした絵ハガキが配布される予定です。
■味わいの印象と香り
中味は通常のヱビスビールと同じく麦芽100％。
ヱビス酵母とバイエルン産アロマホップを用いた長期熟成により、豊かな旨味とふくよかなコク、澄んだ黄金色の美しさがゆっくりと広がっていきます。
香りは穏やかで、麦芽の厚みと清々しさが共存する印象です。
食事の味わいを邪魔しないバランスで、乾杯の一口から余韻まで落ち着いた時間を演出してくれます。
■静かに楽しむ、年末年始の一杯
派手に盛り上げるというより、手に取った人の気持ちに寄り添う一本。
テーブルに置いた瞬間に場の空気が少し華やぐそんな小さな変化を楽しみたい方に向いた限定缶です。
贈り物としても、自分のご褒美としても、肩の力を抜いて選べる一本として提案されています。
