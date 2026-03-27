＜応募〆: 2026/4/10＞【3名様】南国気分と香りの癒しをひとまとめに！「リプトン香るグリーンティー 」ティーバッグ4種セットをプレゼント

「リプトン 香るグリーンティー 」ティーバッグ4種セット プレゼント企画

ひと口飲むだけで、気持ちまでふわっと軽くなるような香りのお茶を楽しみたい。

そんな時間に寄り添ってくれる「香るグリーンティーシリーズ」から、

南国を感じる新商品「リプトン トロピカルグリーンティー ティーバッグ」をメインに、

人気の3フレーバーを加えた特別なセットをご紹介します。



■5種のフルーツ＆ハーブが織りなす「リプトン トロピカルグリーンティー ティーバッグ」

香りには、パイナップル・マンゴー・ピーチ・アプリコット・ハイビスカスの5種を採用。

ひと口飲むたびに、鮮やかな南国の香りが広がります。

緑茶のすっきりした後味とフルーツの華やかさが重なり、ほっとひと息つきたい時間にぴったりです。

■やさしい甘さが広がる「リプトン グリーンティー ピーチ ティーバッグ」

白桃のフルーティーな香りがふわりと広がり、飲んだ瞬間に贅沢な気分へと誘ってくれるグリーンティーです。

すっきりとした後味で甘くなりすぎず、香りから満たされるような華やかな一杯に仕上がっています。

日常の疲れをそっと癒したい時にもぴったりです。

■華やかな香りが魅力の「リプトン グリーンティー フレッシュ ティーバッグ」

ジャスミンの爽やかな香りがふわりと広がり、飲み口はすっきり。

花のように香り立つフレーバーが、ティータイムを上品に彩ってくれます。

リフレッシュしたい時や、普段の食事のお供としても楽しめるバランスの良い一杯です。

■やさしい甘さで癒される「リプトン グリーンティー ハニー ティーバッグ」

はちみつの香りがふんわりと漂う、甘くまろやかな味わいのグリーンティーです。

はちみつ粉末を組み合わせることで、口いっぱいに広がる至福の甘い香りとやさしい後味が楽しめ、 ほっとひと息つきたい時間にぴったりの一杯に仕上がっています。

■4種すべてティーバッグで手軽に楽しめる

どのフレーバーもティーバッグタイプで手軽に淹れられるため、 オフィスでも自宅でも、気分に合わせてフレーバーを選べます。

ホット・アイスどちらでも楽しめるのも魅力です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「リプトン 香るグリーンティー 4種セット」を3名様にプレゼント。

その日の気分で選べる香り豊かなグリーンティーを、ぜひこの機会にお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 「リプトン グリーンティー トロピカル ティーバッグ」

「リプトン グリーンティー ピーチ ティーバッグ」

「リプトン グリーンティー フレッシュ ティーバッグ」

「リプトン グリーンティー ハニー ティーバッグ」

人数 3名様 価格 各種340円（税別） 商品詳細 セット詳細：「リプトン グリーンティー トロピカル ティーバッグ」：ティーバック14袋入り

「リプトン グリーンティー ピーチ ティーバッグ」：14袋入り

「リプトン グリーンティー フレッシュ ティーバッグ」：14袋入り

「リプトン グリーンティー ハニー ティーバッグ 」：10袋入り キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント3月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/4/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/4/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年4月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

リプトン製品に関するお問い合わせ窓口 TEL：0120-238-827

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービス株式会社)