＜応募〆: 2026/4/10＞【2名】さくらんぼの香りが楽しめる！「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」1箱24本をプレゼント

レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション プレゼント企画

翼をさずけるレッドブルから、春の訪れにぴったりの新フレーバー「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」が、2026年3月31日（火）より登場！



商品の特徴

■ 春にぴったりの甘酸っぱいフレーバー

さくらんぼの甘酸っぱい香りと、桜を思わせる華やかな香りが広がるフレーバー。

フルーティーな味わいとすっきりとした飲み心地が特長です。

・さくらんぼの香り：フルーティで甘酸っぱい香りが広がる

・桜を思わせる香り：春らしさを感じさせる華やかな香り立ち

・すっきりとした飲み心地：さくらんぼの味わいと調和した飲みやすさ



■ 世界共通の味わい

今回のチェリーエディションは、世界各国で同じ味わいで展開される仕様です。



■ 新生活シーズンのエナジーチャージに

レッドブル独自のエナジー成分はそのままに、春の気分に寄り添うフレーバーで 仕事・学業・スポーツなど、新しい季節のスタートをサポートします。



■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」1箱24本セットを2名様にプレゼント！

さくらんぼの香りが楽しめるチェリーエディションを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション

人数 2名様 価格 198円（税抜メーカー希望小売価格） 商品詳細 容量：250ml

24本セット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント3月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/4/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/4/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年4月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

レッドブル・ジャパン お客様相談室 TEL:0120-308-509

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：レッドブル・ジャパン)