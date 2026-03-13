＜応募〆: 2026/3/27＞【10組20名様】青一面の絶景に出会う春！「ネモフィラ祭り2026 ペア無料ご招待券」ペアチケットをプレゼント
大阪の春の風物詩として多くの人に親しまれてきた「ネモフィラ祭り」が、今年も大阪まいしまシーサイドパークに帰ってきます。
2026年4月11日(土)から5月10日(日)までの期間限定で開催される「ネモフィラ祭り 2026」。
青いネモフィラと海、そして青空が一つにつながるような絶景を楽しめる、春の一大イベントです。
2024年は約23万人が訪れた人気スポットには、今年は桜やチューリップとのコラボレーションゾーンも登場し、さらに彩り豊かな風景を楽しめるようになりました。
■海・空・花がひとつになる“青の絶景”
会場となる大阪まいしまシーサイドパークの丘一面に広がるのは、北アメリカ原産の一年草・ネモフィラ。
和名は瑠璃唐草といい、空と海の青が溶け合うような美しい景色が魅力です。
約44,000㎡の広大な敷地を埋めつくす花々は、まるで青の絨毯のよう。
大阪湾を望む開放的なロケーションと相まって、思わず写真に収めたくなる絶景が広がります。
■桜やチューリップとのコラボで春の彩りがさらに豊かに
ネモフィラの青に加えて、会場には桜やチューリップといった春の花々が咲き誇るコラボレーションゾーンも設置。
鮮やかな色の組み合わせが、春ならではの特別な景観を見せてくれます。
花の香りと潮風が心地よく、ゆったりと散策するのにぴったりです。
■夕陽に照らされて輝く“幻想的なネモフィラ”も
開催期間中の土日祝日とゴールデンウィークには、日没まで楽しめるロング営業を実施します。
水平線に沈む夕陽がネモフィラを照らすと、昼とは違った表情を見せる幻想的な景色に。
「日本の夕陽百選」に選ばれた舞洲の夕陽と、紫に染まるネモフィラの競演は、見逃せない特別な時間です。
■キッチンカーフェスも同時開催
会場内には人気のキッチンカーが集まる「キッチンカーフェス in 舞洲」を同時開催。
から揚げやポテトなどの軽食から、食べ応えのあるケバブ、牛丼、
さらにアサイーボウルやかき氷といったスイーツまで揃い、春のおでかけ気分をいっそう盛り上げます。
今年は前回よりもさらに店舗数が増え、合計12台が登場予定です。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「ネモフィラ祭り2026 ペア無料ご招待券」の入園ペアチケットを10組20名様にプレゼント。
青く染まる絶景の中で春を満喫できる体験を、ぜひこの機会にご応募ください！
プレゼント内容
|商品名
|
「ネモフィラ祭り2026 ペア無料ご招待券」ペアチケット
|人数
|10組20名様
|価格
|3,600円（税込み）相当
|商品詳細
|◆場所：〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2丁目 大阪まいしまシーサイドパーク
◆営業時間：【平日】10：00 ～ 17：00（最終入園 16:30）
【土日祝】9：00 ～ 18：30（最終入園 18:00） ※最終日 5/10 は 17：00 にて閉園
◆アクセス【車】
阪神高速 5 号湾岸線 湾岸舞洲出口より約 5 分
国道43号線 梅香交差点を西に進み約 15 分
南港（咲洲）方面から夢咲トンネルを通過し約5分
駐車場：1,800 台（平日 9：00～17：30／土日祝 8：00～19：00 ※5/6 は 17:30 まで）
普通車 1,000 円／台、中・大型車 2,000 円／台
バイク・自転車 無料 ※駐車場の専用スペースをご利用ください。
◆アクセス【電車】
JR大阪環状線・阪神なんば線「西九条駅」からJRゆめ咲線に乗り換え「桜島駅」下車
◆アクセス【北港観光バス】舞洲アクティブバス「The Day Osaka（旧ホテル・ロッジ舞洲）前」下車
※駐車場料金等その他施設は別途有料
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント3月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/3/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/3/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年3月27日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
大阪まいしまシーサイドパーク お問い合わせ電話番号
TEL：06-4804-5828
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供：株式会社ピーエスジェイコーポレーション)