【10組20名様】青一面の絶景に出会う春！「ネモフィラ祭り2026 ペア無料ご招待券」ペアチケットをプレゼント

「ネモフィラ祭り 2026」チケットプレゼント企画



大阪の春の風物詩として多くの人に親しまれてきた「ネモフィラ祭り」が、今年も大阪まいしまシーサイドパークに帰ってきます。

2026年4月11日(土)から5月10日(日)までの期間限定で開催される「ネモフィラ祭り 2026」。

青いネモフィラと海、そして青空が一つにつながるような絶景を楽しめる、春の一大イベントです。

2024年は約23万人が訪れた人気スポットには、今年は桜やチューリップとのコラボレーションゾーンも登場し、さらに彩り豊かな風景を楽しめるようになりました。

■海・空・花がひとつになる“青の絶景”

会場となる大阪まいしまシーサイドパークの丘一面に広がるのは、北アメリカ原産の一年草・ネモフィラ。

和名は瑠璃唐草といい、空と海の青が溶け合うような美しい景色が魅力です。

約44,000㎡の広大な敷地を埋めつくす花々は、まるで青の絨毯のよう。

大阪湾を望む開放的なロケーションと相まって、思わず写真に収めたくなる絶景が広がります。

■桜やチューリップとのコラボで春の彩りがさらに豊かに

ネモフィラの青に加えて、会場には桜やチューリップといった春の花々が咲き誇るコラボレーションゾーンも設置。

鮮やかな色の組み合わせが、春ならではの特別な景観を見せてくれます。

花の香りと潮風が心地よく、ゆったりと散策するのにぴったりです。

■夕陽に照らされて輝く“幻想的なネモフィラ”も

開催期間中の土日祝日とゴールデンウィークには、日没まで楽しめるロング営業を実施します。

水平線に沈む夕陽がネモフィラを照らすと、昼とは違った表情を見せる幻想的な景色に。

「日本の夕陽百選」に選ばれた舞洲の夕陽と、紫に染まるネモフィラの競演は、見逃せない特別な時間です。

■キッチンカーフェスも同時開催

会場内には人気のキッチンカーが集まる「キッチンカーフェス in 舞洲」を同時開催。

から揚げやポテトなどの軽食から、食べ応えのあるケバブ、牛丼、

さらにアサイーボウルやかき氷といったスイーツまで揃い、春のおでかけ気分をいっそう盛り上げます。

今年は前回よりもさらに店舗数が増え、合計12台が登場予定です。

商品名 「ネモフィラ祭り2026 ペア無料ご招待券」ペアチケット

人数 10組20名様 価格 3,600円（税込み）相当 商品詳細 ◆場所：〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2丁目 大阪まいしまシーサイドパーク

◆営業時間：【平日】10：00 ～ 17：00（最終入園 16:30）

【土日祝】9：00 ～ 18：30（最終入園 18:00） ※最終日 5/10 は 17：00 にて閉園

◆アクセス【車】

阪神高速 5 号湾岸線 湾岸舞洲出口より約 5 分

国道43号線 梅香交差点を西に進み約 15 分

南港（咲洲）方面から夢咲トンネルを通過し約5分

駐車場：1,800 台（平日 9：00～17：30／土日祝 8：00～19：00 ※5/6 は 17:30 まで）

普通車 1,000 円／台、中・大型車 2,000 円／台

バイク・自転車 無料 ※駐車場の専用スペースをご利用ください。

◆アクセス【電車】

JR大阪環状線・阪神なんば線「西九条駅」からJRゆめ咲線に乗り換え「桜島駅」下車

◆アクセス【北港観光バス】舞洲アクティブバス「The Day Osaka（旧ホテル・ロッジ舞洲）前」下車

