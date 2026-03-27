＜応募〆: 2026/4/10＞【3名様】女子スポーツを応援しよう！「X-girl × DAZN メッセージTシャツ」をプレゼント

「X-girl × DAZN オリジナルメッセージTシャツ」プレゼント企画

3月は女性史月間。国際女性デーをきっかけに、女子スポーツをもっと「知る・観る・応援する」機会を広げていくために、

スポーツ・チャンネル「DAZN」とストリートブランド「X-girl」がコラボレーション。

女子スポーツを応援する気持ちを表現したオリジナルメッセージTシャツが今年も登場しました。

今回、マイナビニュース読者の皆さまに、このTシャツを3名様へプレゼントします。

非売品の特別アイテムを手にできる貴重な機会です。

■女子スポーツを“ファッションで応援する”新しいプロジェクト

DAZNとX-girlは、応援するファンの存在に光を当てる「Statement Wear」プロジェクトを展開しています。

ファッションを通じて、女子スポーツに寄り添い声援を届ける新しい応援スタイルとして話題になっています。

Tシャツには「I’m on your side」というメッセージをデザイン。

女性の華やかさや多様性を象徴するリボンモチーフが交差し、未来へつながるイメージを表現しています。

X-girlのブランドメッセージ「TO THE FRONT」も重ね、“応援する気持ちがアスリートの背中を押す” という力強い想いが込められた一枚です。

■「応援する気持ちを着る」特別な一枚

普段使いしやすいシンプルなデザインながら、女子スポーツを応援するメッセージ性がしっかり込められたアイテムです。

スポーツ観戦はもちろん、休日のカジュアルコーデにも馴染む一着。

X-girlらしいストリートテイストで幅広い世代に使いやすいTシャツです。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「X-girl × DAZN オリジナルメッセージTシャツ」を3名様にプレゼント。

女子スポーツへのエールが込められた特別な一枚を、ぜひこの機会にお手元にどうぞ。

プレゼント内容

商品名 X-girl × DAZN オリジナルメッセージTシャツ

人数 3名様 価格 非売品 商品詳細 サイズ：Lサイズ キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント3月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/4/10)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/4/10)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年4月10日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社ビーズインターナショナル)