俳優・鳴海唯がZINE 『Magic hour』を季刊で刊行することが決定し、その1号目『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』(1,100円 日本出版貿易)を2026 年1月10日に発売する。

鳴海唯 photo by 三森いこ

鳴海唯の新たな一面を切り取っていく

第1号は「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこ氏が撮影。以前から交友がある二人の関係性だからこその、飾らず自然体の鳴海唯の姿を楽しむことができる1冊になっている。第2号以降も毎号異なるテーマを設定し、それぞれの世界観の中で鳴海唯の新たな一面を切り取っていく予定だという。

『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』は12月10日より、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppi、「フラームジェクト」から予約可能。それぞれ先着で「＠Loppi・HMV 限定特典」「フラームジェクト限定特典」としてハーフサイズブロマイドも(※なくなり次第終了)。

さらに「フラームジェクト」で購入すると、抽選で10名に本人直筆サイン入り商品が当たるほか、HMV店頭では発売を記念したミニパネル展も実施予定。詳細は後日発表される。

鳴海唯 コメント

この度、4つのZINEを制作することになりました。友人のカメラマンの三森いこちゃんとご飯を食べている際、何か自由に面白い事を一緒にやりたいねという話になった事が始まりで、それを愛のあるスタッフの皆様と共に、このような素敵な形で具現化することができました。なんてことない日々から、かけがえのない時間を拾い集めるような、そんなZINEになっています。ぜひ発売を楽しみにしていてください!





photo by 三森いこ