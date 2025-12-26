フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』(全71話)を、26日から独占配信。草川拓弥(超特急)、樋口日奈、大倉空人(原因は自分にある。)、八村倫太郎(WATWING)らが出演している。

本作は、アドリブ必至の会話劇で展開するドタバタコメディ。痴漢と間違われて逃げ帰った田中さんがたどり着いた先は、なぜか女性の部屋だった。事態を打開しようとするも、次々と訪れる来客によって嘘は重なり、状況は思わぬ方向へと転がっていく。

予測不能な展開とテンポの良い掛け合いを繰り広げるのは、注目の若手俳優4人。草川はダンスボーカルグループ・超特急のメインダンサーとして活躍しながら、ドラマ『みなと商事コインランドリー』などで俳優としても高い評価を獲得。樋口はドラマや舞台、映画で確かな存在感を放ち続けている。

大倉は原因は自分にある。のメンバーとして活動する一方、映像作品でも主演を重ね、俳優として急成長中。八村はWATWINGのメンバーとしての表現力を武器に、ドラマや映画で幅広い役柄を演じてきた。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

草川拓弥

「昔からお世話になっているプロデューサーさんが監督をされるということで、ワクワクしたのを覚えております。もちろん脚本や演出はありましたが、エチュードをしているような感覚になりました。とにかく自由に、とにかくテンポ良く繰り広げられる会話劇は、1カット約20分に及ぶときもありました。ハードでコメディでファンタジー。個性豊かなキャラクターに翻弄される田中健一を楽しんでください」

樋口日奈

「怒涛の撮影、そして4人の会話だけで進むシーンがあったりと、大変さもありながら短い期間でかなり濃い撮影期間でした。登場人物それぞれのキャラが特殊で、みんなが交わった時の謎の一体感がすごく面白かったです。果たして私の演じる役はどんなキャラなのでしょうか。ぜひ皆さんに観ていただきたいです」

八村倫太郎(WATWING)

「この度、細木智也を演じさせていただきました、WATWINGの八村倫太郎です。まず、撮影がすごく楽しかったです。カットがかかっても温度感そのままでした。特に僕と空人くんは、拓弥くんと樋口さんが心地の良い空気感を作ってくださったおかげです。素晴らしいスタッフの皆さんと作り上げたワンシチュエーション会話劇、ぜひお楽しみに」

大倉空人(原因は自分にある。)

「冨田亮役を演じました、大倉空人です。単刀直入に言うと“コメディ”です。僕の演じた役としては、元彼同士の“嫉妬”“共感”“羨望”などが見られるのではないかなと思います。台本の大きな筋は追いつつも、大半は即興です。それぞれが役としてその場に存在した時、どういう発言や行動をするのか、ぜひ見ていただけたら嬉しいです」

【編集部MEMO】

縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』のほか、『おとなの子～先生とわたしの境界線～』『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない』『BACK TO THE STORIES』『サラリーマン山崎シゲル』など、多彩なオリジナルショートドラマを配信中。草川は、このアプリで配信されている『ミッシングトレイン』にも出演している。

(C)フジテレビ