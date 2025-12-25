フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(26年1月13日スタート、毎週火曜21:00～ ※放送終了後、FODでseason2独占配信)に、草川拓弥、篠田諒、東雲うみが出演する。

今作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描くオリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。

草川が演じるのは、安藤直司(緒形直人)が捜査一課にいた頃の後輩で捜査一課の刑事・伊澤嘉人。安藤が目にかけていた後輩だが、ある出来事がきっかけで物語を大きく動かす。

篠田が演じるのは、YBXテレビの社会部で記者を務める永山和也。警視庁捜査一課担当で、金子ノブアキ演じる稲田裕司の後輩にあたる。

東雲が演じるのは、東都テレビの社会部で記者を務める田中由香。警視庁捜査二課担当で、広報課2係の時永修次(竹財輝之助)に情報をせがむこともある。

また、メインテーマ曲を含む劇中音楽を澤野弘之、KOHTA YAMAMOTOが担当。澤野は『進撃の巨人』シリーズや『機動戦士ガンダムUC』など、KOHTA YAMAMOTOはアニメ『キングダム』シリーズや『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』(25年、フジテレビ系)などを手がけている。

コメントは、以下の通り。

草川拓弥

「伊澤嘉人を演じます。草川拓弥です。自分の中で刑事ドラマといえば『踊る大捜査線』で、たまたま見返していたタイミングでお話をいただいたので、一方的に運命を感じてしまっていました。あまりなじみがなかった広報課でのお話が新鮮で台本を読む手が止まらなかったです。大事に大切に演じさせていただきます」

篠田諒

「この作品の出演が決まり台本を読ませていただき、物語全体に流れる生々しさや社会性にワクワクし、警察組織、そして広報と記者の関係性などあまり知られていない部分に僕自身、心が躍りました。そんな作品に携われることがうれしいです。そういった部分でもこの作品を楽しんでいただけると幸いです」

東雲うみ

「台本を読ませていただき、社会性の高いテーマと、警視庁広報と記者の関係性が持つリアリティーに強くひき込まれました。フジテレビ連続ドラマ初出演となる本作で、記者・田中由香という役に真摯に向き合い、物語の一端を担えたらうれしいです」

【編集部MEMO】

主演の福士蒼汰は「『東京P.D. 警視庁広報２係』は、広報の仕事内容や事件の裏側でのメディアの動き、そして広報メンバーの一人一人の登場人物がいろんな感情を持って動いているんだということが伝わる社会派ドラマになっていると思います。ぜひご覧ください」とコメントしている。

