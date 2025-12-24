今日はクリスマスイブ。ケーキやチキンを用意して、クリスマスパーティーを楽しむ方も多いのではないでしょうか。

「海上自衛隊 海洋業務・対潜支援群」の公式アカウント(@JMSDF_OAC)も、乗員がアイデアを出し合ってケーキを作った様子をポストしています。フルーツやクリームをたっぷりつかった華やかなケーキが並ぶなか、「目玉はブッシュドノエルのような『配管型ケーキ』その名も『ライフライン・ケーキ」です。』とのこと。こちらのケーキが大きな話題になっています。

それがこちら!

クリスマスの定番ケーキといえば、"クリスマスの薪"を意味する「ブッシュドノエル」ですが、この「ライフライン・ケーキ」は、ブッシュドノエルのように丸太状ですが、ベースは白、そして青いラインと矢印がひかれています。

この青いラインと矢印は、海上自衛隊の艦艇艦船内の配管に塗装されている「識別色帯」というもの。流れるものと方向が分かるように図示したもので、青色一本は艦内生活には欠かせない真水とのこと。「ココアパウダーでサビまで再現しちゃいました。…って、実際の配管はそんなにサビていませんよ!」とノリツッコミをしつつ、「海上自衛隊あるある」を盛り込んだケーキです。

この投稿は、1.9万件のいいね(12月24日時点)と多くの反響が寄せられています。また、「海上自衛隊の皆様、ちょっと早いですが、メリークリスマス」「ライフライン大事! でもユニークですね お味はいかがでしたか?」「遊び心がすばらしいです」「元海自の夫もケーキ食べ放題だったと言ってたけど、ホントに美味しそう」と遊び心たっぷりなケーキにたくさんのコメントも寄せられています。