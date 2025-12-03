日本ケンタッキー・フライド・チキンは、12月2日から7日までの期間限定で、六本木ヒルズ2階ヒルズ カフェ/スペース(東京都港区六本木)にて「KFC Christmas Restaurant」をオープンする。期間中はここだけでしか味わえないオリジナルのクリスマスメニューが登場するほか、ワイン専門店「エノテカ」とコラボしたペアリングも楽しめる。

ケンタッキー初のクリスマスレストラン「KFC Christmas Restaurant」(東京都港区六本木)を12月2日から7日までの期間限定で開催中

ケンタッキー初のクリスマスレストラン「KFC Christmas Restaurant」

「クリスマスといえば、家族でケンタッキーを食べる特別な日」だった方は少なくないだろう。KFCはそんなクリスマスを祝う文化を育んできたブランドとして「大人になってから、改めてクリスマスディナーを楽しめる場を提供したい」と「KFC Christmas Restaurant」をオープンしたという。

巨大なパーティーバーレルが目印

会場中央にはクリスマスツリーのような華やかなテーブルも

期間中は11時～22時まで(ラストオーダー21時まで)営業しているが、予約はできない。座席は50席と十分な数があるが、入店時には並ぶ必要がある。各メニューは数量限定のため、確実に食べたいメニューがある場合には早めの時間に来店するのがよさそうだ。

来場者にはKFCオリジナルクリスマスカードもプレゼントされる

クリスマスディナーにふさわしいスペシャルなメニューは自宅で再現も可能

限られた期間、かつ六本木が会場ということで、なかなか足を運べない方もいるかもしれない。実は各メニューにはケンタッキーで販売されている商品が使用されていることもあり、レシピは公式サイトで公開されているのだ。「六本木までは行けない……」という方は、特設サイトで紹介されている再現できるレシピをチェックしてほしい。

限定メニューは9種類

(1)スモークサーモンとコールスローのグラスサラダ

「スモークサーモンとコールスローのグラスサラダ」はケンタッキーでおなじみのコールスローと、スモークサーモン・クリームチーズ・紫キャベツラペを4層に重ねたもの。さっぱりとした味わいが魅力だ。

(2)香るスモークチキンのシーザーサラダ

「香るスモークチキンのシーザーサラダ」は桜のチップで燻したクリスマス限定のスモークチキンをサラダ仕立てにしたもの。

(3)KFCフレンチフライとろ～りトリュフソース添え

「KFCフレンチフライとろ～りトリュフソース添え」はトリュフ香る濃厚チーズソースをディップするというたまらない幸せ。

おなじみのケンタッキーのポテトがさらに美味しく贅沢な味わいに変貌する!

絶妙なトリュフ風味がたまらない

(4)サクサクチキンテンダーライムミントのタルタルソース添え

「サクサクチキンテンダーライムミントのタルタルソース添え」はクリスマス限定のチキンテンダーを爽やかな酸味が特長のタルタルソースにディップして頂く。

サクっと香ばしいチキンテンダーにタルタルソースのギルティさがクリスマスムードを高めてくれる

(5)クリスマスバーベキューチキンプレートグリル野菜添え

「クリスマスバーベキューチキンプレートグリル野菜添え」はクリスマス限定のジューシーな骨付きもも肉を香ばしくバーベキューソースで味付けしている。

(6)具だくさんチーズクリーム入り五穀味鶏胸肉ローストのホリデープレート

「具だくさんチーズクリーム入り五穀味鶏胸肉ローストのホリデープレート」は「五穀味鶏胸肉ロースト」を使用。海老とキノコの具だくさんクリームが嬉しい。まさにクリスマスのごちそうといったスペシャル感がある。

(7)香るスモークチキンときのこのペペロンチーノ

「香るスモークチキンときのこのペペロンチーノ」は「スモークチキンハーフ スタンダード」を使用。ブラックペッパーが効いた大人になったからこそ味わえる贅沢なペペロンチーノだ。

(8)五穀味鶏胸肉ローストを贅沢にのせたトマトクリームパスタ

「五穀味鶏胸肉ローストを贅沢にのせたトマトクリームパスタ」は濃厚なトマトソースが楽しめるパスタ。

(9)ビスケットバニラアイスサンド～ハニーメイプルを添えて～

「ビスケットバニラアイスサンド～ハニーメイプルを添えて～」はビスケット好きには驚きの夢のようなメニュー。焼きたてのビスケットにバニラアイスとメープルをトッピングしている。

ビスケットやポテトなどは、通年で販売しているメニューだが、「五穀味鶏胸肉ロースト」「スモークチキンハーフスタンダード」などはクリスマス期間限定のメニュー。今年は12月18日まで予約を受け付けており、予約すると12月19日～25日までの間で店舗受け取りができるという。しかし、予約をしていない場合でも店舗に在庫があれば購入できる場合もあるという。急遽クリスマスパーティーを開催する場合などは、ぜひケンタッキーの特設サイトでレシピをチェックし、アレンジメニューを楽しんでみてほしい。