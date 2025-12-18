日本ケンタッキー・フライド・チキンは12月26日、「ケンタお重」(梅2,990円、竹3,490円、松3,990円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。

「ケンタお重」は、梅(2段重)2,990円、竹(3段重)3,490円、松(3段重)3,990円の3種類から選べる。看板メニューの「オリジナルチキン」をはじめ、「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」「えびぷりぷりフライ」を重箱(お重は紙製)に詰め込んだ。数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。

梅には、オリジナルチキン5ピース、えびぷりぷりフライ2ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト(S)を詰め合わせた。竹は、オリジナルチキン7ピース、えびぷりぷりフライ3ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト(S)。松は、オリジナルチキン9ピース、えびぷりぷりフライ4ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト(S)となる。

同商品には「クーポンつきケンタおみくじ」が付属する。小吉はオリジナルチキン1ピース無料券、中吉はバーガー無料券、大吉はトクトクパック4ピース無料券が当たる。結果はその場で分かり、当選した無料券はすぐに引き換えできる。外れた場合でも、おトクなクーポン2種が必ずもらえる。

カーネルクリスピー2ピース、ナゲット5ピース、ポテト(S)がセットになった「ケンタお重サイド」(990円)も用意している。

この時期だけの特別メニューえびぷりぷりフライは、サクッとした衣とぷりっとした食感が楽しめる一品。セットやパックと一緒に購入すると、1ピース270円でいくつでもおトクに購入できる。

また、ケンタお重を購入すると、ポテト(S)2個、ビスケット2個、カーネルクリスピー2ピース、チョコパイ2個、またはコールスロー(S)2個をそれぞれ390円でいくつでも購入できる。