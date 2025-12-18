傘やポーチなど、身の回りのものにつけて楽しむガシャポンの「めじるしアクセサリー」シリーズから、いちごになったサンリオキャラクターズが登場。12月第4週から順次発売されます!

サンリオキャラクターズがいちごになっちゃった♪

バンダイのガシャポン®に「サンリオキャラクターズ いちごめじるしアクセサリー」(全6種)が登場!

ころんと丸くてツヤツヤな、いちごたちがかわいいね♡

全国のカプセルトイ自販機で12月第4週～順次発売☆

(@sanrio_newsより引用)

こちらは、バンダイのガシャポン「サンリオキャラクターズ いちごめじるしアクセサリー」です。体がいちごの形になっていて、ころんと丸いフォルムがとってもキュート。しかも、赤と白のカラーで、まるでサンタさんの衣装を着ているよう。身の回りのものはもちろんのこと、クリスマスプレゼントに添えたり、クリスマスツリーのオーナメントにするのもアリかもしれませんね。

1回300円で、「ハローキティ」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」「ウサハナ」「シナモロール」の全6種をラインアップ。12月第4週より順次、全国のカプセルトイ自販機に登場します。

このニュースに、SNSでは「マジかわいい」「絶対コンプリートする」「これ欲しい〜どれ出てもうれしい」「可愛い/// ウサハナちゃん居る〜! そしてシナモン君の耳〜」「傘につけたらもっと盗まれちゃうかもw」と大好評。これは、早めに回しにいかないと売り切れちゃうかも? 見つけたら迷わず回しちゃいましょう!