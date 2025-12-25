伊豆シャボテン動物公園、長崎バイオパーク、埼玉県こども動物自然公園、那須どうぶつ王国及び、いしかわ動物園の5園国は、1月10日に「5園国コラボ!第14回カピバラの長風呂対決」を開催する。

5園国コラボ! 第14回 カピバラの長風呂対決

各園国のカピバラを代表して、伊豆シャボテン動物公園では「トリュフ」、長崎バイオパークでは「ぷるーん」、埼玉県こども動物自然公園では「ヘチマ」、那須どうぶつ王国では「こはる」、いしかわ動物園では「シータ」がエントリーし、お風呂に入った時点から出た時点までのタイムを競い、一番長くお風呂に入っていたカピバラの勝利となる。

「カピバラの長風呂対決」の結果は、開催日当日に「カピバラの露天風呂Facebook」と「カピバラの露天風呂X(旧Twitter)」の他、各園国のSNSにて発表する。勝者には後日、賞状とトロフィーが贈られる。

伊豆シャボテン動物公園の開催場所はカピバラの露天風呂展示場。 開催時間は13:30~。

代表カピバラはトリュフ。2017.9/27生(8歳・メス)、体重約50kg、体長約100cm。

長崎バイオパークの開催場所はカピバラ展示場。開催時間は11:30~。

代表カピバラはぷるーん。2016.4.21生(9歳・オス)、体重約65kg、体長約100cm。

埼玉県こども動物自然公園の開催場所は東園「カピバラ・ワラビー広場」。 開催時間は、14:00~。

代表カピバラは、ヘチマ。2018.10.30生(7歳・メス)、体重約50.45kg、体長約126cm。

那須どうぶつ王国の開催場所は、王国タウン内「カピバラの森」。開催時間は11:00~。

代表カピバラは、こはる。2017.3.18生(8歳・メス)、体重約42kg、体長約85cm。

いしかわ動物園の開催場所はふれあいひろば カピバラ展示場。 開催時間11:00~。

代表カピバラは、シータ。2016.7.16生(9歳・メス)、体重約47kg、体長約90cm。

※カピバラの体調等により、エントリー個体を変更する場合がある。

“カピバラの露天風呂”は、南米アマゾン川流域の水辺で生活するカピバラの生態に即したもので、日本の寒い冬を温かく快適に過ごすために行っている。