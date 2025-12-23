100円寿司チェーンの「はま寿司」は12月23日より、「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、一番搾りの芳醇なごま油と塩でビンチョウマグロの旨みを引き立てた「とろびんちょう(塩ごま油)」が、お手頃価格の110円で登場。

また、176円で楽しめるラインアップには、ふんわりとろける食感の「炙りとろ煮穴子」、貝の旨みが際立つよう優しい甘さに煮た「はまぐり」、“中落ち”を味わえる「本鮪中落ちつつみ」の3皿が登場する。

さらに、「数の子」を231円で味わうことができるほか、至福の一貫シリーズでは、柔らかな身と濃厚な甘みが特徴の「生本ずわいがに」と、日本三大和牛のひとつ「近江牛握り」(ともに319円)が登場するなど、お正月にぴったりな旨ねたが並ぶ。

さらに、カニの食べ比べを贅沢に楽しむことができる「かに三昧」が748円で用意されている。

このほか、サイドメニューには「砂肝の炭火焼き」(319円)や「甘えびの唐揚げ」(242円)が登場。はまカフェラボには、「キャラメルチョコチップレアチーズケーキ」(297円)や「プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ」(429円)がラインアップされている。

なお、いずれも数量限定につき、なくなり次第終了となる。