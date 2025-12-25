日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』4時間スペシャルが、きょう25日(19:00～)に放送。「ゴチになります!26」最終戦に、坂上忍と福原遥が参戦する。

今年のクビは最大3人。最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣は下位3人のクビ圏内のため、是が非でもこの一戦に勝ちたいところ。小芝は「絶対欲しい! 1位獲る」、高橋は「今日すっごい自信ある」、白石は「自分を信じて頑張る」と熱い想いで挑む。

一方、VIPチャレンジャーも1位になれば過去の自腹額が返金される。坂上の自腹総額は73万3,700円、福原の自腹総額は 27万3,300円。そして今回、1品目の予想の後にミニ結果発表があり、予想が一番外れた人がおみや代自腹となる。

ゴチバトルの舞台は、東京・池袋にあるホテルメトロポリタンキュイジーヌ・エスト。フランス料理をベースにイタリアンのエッセンスを取り入れた新感覚フレンチを提供する。設定金額は40,000円。自腹額は9人で36万円前後の超高額になる。

そして、今年1年ゴチの流行語となった小芝の名言にちなんで、朝ドラ『はろてんか』がついにドラマ化。小芝主演で恋人とのクリスマスデートに、元メンバーの船越英一郎に田山涼成、さらに津田寛治ら豪華キャストが集結し、あまりの大作に「豪華!」と一同大興奮だ。

クビ予想には福原が「本当に誰もクビになってほしくない」と直談判。一方の坂上は「全員クビになってほしい」と笑いを誘う。今年もゲッターズ飯田がレースを予想。その的確で厳しい予想に、ゴチメンバーは大荒れに。

今年のゴチで岡村に完全勝利を果たしたAI予想も参戦。ゴチメンバーのあらゆる情報を読み込ませた結果、クビ確実となるのは誰なのか。

今年中にやっておきたいことを聞くと、増田貴久は「このメンバーでは最後。記念写真を撮りたい」と撮影。「ミニマリストになってみたい」という福原には、増田、高橋、坂上がアドバイス。高橋は羽鳥慎一との因縁に粋な計らいで終止符を打つのか。矢部浩之は岡村隆史に「コンビとして言っておきたいことがある」と不満をぶつける。小芝は5本指ソックス早履き対決で増田にリベンジ。そして、せいやが「みんなをラップでほめたい」と魂のラップを披露すると涙を見せるメンバーが。

メンバーゆかりの人物からの応援メッセージも届く。北村匠海が高橋の「ゴチ得意」発言を暴露。倉科カナが小芝に心を落ち着かせるアドバイス。堂本光一が後輩・増田に贈るコメントに、増田は絶句。そしてサッカー日本代表・森保一監督も緊急VTR出演で叱咤激励を届ける。

運命の一戦の結果発表は今年も生放送で実施。注目のクビの人数はルーレットで決定する。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（12月25日放送前時点）

第1位：増田貴久 27万6,840円

第2位：せいや 33万5,140円

第3位：岡村隆史 36万7,412円

第4位：矢部浩之 46万2,300円

第5位：白石麻衣 66万2,700円

第6位：高橋文哉 84万 550円

第7位：小芝風花 96万3,800円



