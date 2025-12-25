スターバックスは、 12月26日に「Winter1 2025」シーズンのフード及びグッズを新発売する。

スターバックスのスコーンが風味アップしてリニューアル登場。さらに、ウィンターシーズンで楽しめる抹茶フードも新発売する。

「抹茶&ホワイトチョコスコーン」(290円)は、抹茶のほどよい苦味とホワイトチョコレートのまろやかな甘みが調和したスコーン。

このほか、「濃厚抹茶ティラミス」(540円)、「オレンジケーキ」(540円)、「アールグレイパウンドケーキ」(390円)を新発売する。

ニューイヤーマグうま355ml

また、2026年の干支「うま」をモチーフに、スターバックスらしいデザインのアイテムが新年を明るく彩る。

「ニューイヤーマグうま355ml」(3,050円)は、2026年の干支、うまが立体に描かれたマグカップ。レッドとゴールドを基調としたデザインは、新年を明るい気持ちで迎えてくれる。毎年楽しみにしている人はもちろん、干支がうまの人や馬好きの人にも楽しんでもらえるアイテムという。

このほか、「ニューイヤーキャニスターうま」(3,650円)、「リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタうま」(900円)、「ベアリスタうまMini」(2,750円)を新発売する。

ステンレスミニボトルアイボリー355ml

また、オンライン販売は12月23日から行われている。

「ステンレスミニボトルアイボリー355ml」(4,800円)は、持ち運びやすいコンパクトなステンレスミニボトル。手のひらサイズのコンパクトな見た目ながら355ml入る。やわらかなアイボリーのボディにゴールドと赤色のアクセントがスタイリッシュ。背面にはスターバックスロゴをレーザー加工で表現した。

このほか、「3WAYステンレスタンブラーSTANLEYアイボリー1183ml」(8,800円)、「ベアリスタうま」(4,250円)を販売している。