スターバックス コーヒー ジャパンは12月26日より、玉露を施した抹茶づくしの「玉露抹茶 フラペチーノ」、「玉露抹茶 ラテ」、米糀由来の植物性ミルクを使用した「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」を全国のスターバックス(一部除く)で販売する。

「玉露抹茶 フラペチーノ」とは

「玉露抹茶 フラペチーノ」(持ち帰り:687円、店内利用:700円)は、玉露入り抹茶になめらかな舌触りと抹茶の風味を楽しめる抹茶あんペーストを重ねた一杯。仕上げにやさしい甘みの抹茶ホイップと、薄く焼いた生地を細かく砕きサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピング。

「玉露抹茶 ラテ(Hot)」(Tall/持ち帰り:638円、店内利用:650円)は、玉露入りの抹茶をスチームミルクと合わせ、やわらかな抹茶ホイップを重ねた上にサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングした一杯。

なお、同商品は希少な茶葉の玉露を葉の形を残したまま乾燥させて使用し、全国でも数少ない「茶師」監修のもと開発された。

さらに、同商品の発売にあわせて「Mobile Order & Pay」のLucky New Yearキャンペーンも実施。12月26日から1月13日の期間中にエントリーのうえ、「Mobile Order & Pay」を利用した人の中から抽選で1万人に500円分のeTicketが当たる。

Lucky New Yearキャンペーン

「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」とは

「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ(Hot)」(持ち帰り:Short/550円、Tall/638円、店内利用:Short/610円、Tall/650円)は、自然な甘みとふくよかな香りの米糀ミルクをスチームし、まろやかなブロンドエスプレッソと合わせてラテに仕立てた一品。ホイップクリームを乗せて、仕上げに生姜はちみつをトッピング。

米糀ミルクは、植物性ミルクの1つとして注目を集めている米糀由来のミルクで、国産のお米を使用している。

なお、エスプレッソはブロンド エスプレッソ ローストを使用しているが、一部店舗ではエスプレッソ ローストを使用して提供される。

さらに、1996年日本上陸当時にワシントン州シアトルからやってきた従来の形である四角形のスコーンが誕生。

バターの風味豊かな味わいとさくっとした食感のバランスを追求した結果、形はころんとした丸みのあるスタイルへと変わり、チョコレートなどの具材が全体的にしっかり魅力的に見えるスタイルに。

定番商品の「チョコレートチャンクスコーン」(持ち帰り:275円、店内利用:280円)は、大きさの異なるチョコレートを2種類加え、さっくりとした食感に。また、季節の味わいとして「抹茶&ホワイトチョコスコーン」(持ち帰り:285円、店内利用290円)も登場。

また、12月26日から同社初めてのグルテンフリー商品「米粉カステラ」(持ち帰り:970円)「抹茶の米粉カステラ」(持ち帰り:970円)の販売も開始する。