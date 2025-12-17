スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」を、12月23日から期間限定で発売する。

「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」(248円)

新年の華やぐ気分にぴったりの、"干支デザインカップ"が今年も登場。季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシリーズ「スターバックス DELIGHT ME」の第3弾で、新年に心が満たされ穏やかな気持ちになれるような"DELIGHTなひととき"をお届けする。

まろやかなミルクの味わいに、はちみつの甘さが溶け込むハニーティーラテに、スターバックスらしいひと手間としてゆずの香りを合わせ、やさしい味わいのティーラテに仕上げた。冬の寒い季節に、はちみつの甘さとゆずの香りにふんわりと包まれ、しあわせな気持ちに満たされるような、心あたたまるひとときを楽しんでほしい。

2026年がしあわせで心満たされる一年になるように願いを込めて、干支である午(うま)のイラストを華やかに、かわいらしくデザイン。また、新年を祝う雰囲気を表現するため、鮮やかな金色と赤色を全体的に用いたほか、和風の柄を散りばめることで、気分も明るくなるパッケージに仕上げている。

また側面には、まるで手書きでつづったような心あたたまる新年を祝うメッセージを添えており、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物としてもぴったりのデザインとなっている。