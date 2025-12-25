京王電鉄は、新型通勤車両2000系の営業運転開始(2026年1月31日の予定)を記念し、一般向けのお披露目会と撮影会・試乗会の開催、関連商品や記念乗車券の発売など、複数の記念企画を実施すると発表した。

京王電鉄の新型通勤車両2000系

営業運転開始前の2000系を見られる「お客さま向けお披露目会」は、府中競馬正門前駅2番線で1月24日13～15時に実施。2000系の外観と車内を自由に見学・撮影できる。事前申込みは不要だが、混雑時に入場規制を行う場合がある。

1月24日はお披露目会に先立ち、事前申込制の「2000系撮影会・試乗会」(定員70名、参加料金7,000円)も実施。10～11時に若葉台車両基地で撮影会を行った後、若葉台車両基地から府中競馬正門前駅まで2000系に試乗できる。撮影会では、正面から見た編成や複数パターンの方向幕表示を行い、各車両の側面も撮影可能。2種類のオリジナルヘッドマークを装着し、うち1種類は参加者の投票により、営業運転開始後に使用される。

「京王トレインポイント」会員を対象とした親子向け試乗会も開催。営業運転開始前の2000系に乗車し、若葉台駅から府中競馬正門前駅まで試乗できる内容で、小児会員1名と保護者1名からなるペア参加が基本となる。定員は10組30名程度で、当選者を招待する形式に。2000系撮影会・試乗会、親子向け試乗会ともに京王観光のウェブサイトで12月23日14時から参加申込みを受け付ける。受付期間は2026年1月5日14時まで。応募多数の場合は抽選となる。

2000系デザインのアクリルスタンドコースター

2000系デザインのリングノートA5サイズ

2000系運行開始記念乗車券

物販企画として、1月24日の13時から15時30分まで、府中競馬正門前駅構内の特設ブースで2000系デザインのオリジナル商品の販売会を実施。翌日以降、「京王れーるランドミュージアムショップ」でも取り扱う。あわせて「2000系運行開始記念乗車券」を発売。京王線・井の頭線一日乗車券(大人用1枚)にA5サイズ横開きの特製台紙が付属するセットで、発売額は1,000円。3,500セット限定で、1月24日の初電から京王線・井の頭線の主要駅で販売する。