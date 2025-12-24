11月1日にスタートしたダウンタウンのコンテンツが楽しめる新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)。同サービスにて、松本人志が1年10カ月ぶりに活動を再開し、数々のオリジナル番組で笑いを届けている。このほど、都内で行われた『大喜利GRAND PRIX』第三回大会(12月26日配信開始)の収録を取材した。

「DOWNTOWN+」収録を取材 松本人志との久々共演に張り切る芸人たち

『大喜利GRAND PRIX』は、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答する大喜利番組。松本とお題を作成した芸人が審査員となって点数をつけ、総合得点が最も高かったプレイヤーが優勝となる。

第三回大会のプレイヤーは、徳井義実(チュートリアル)、岩尾望(フットボールアワー)、お見送り芸人しんいち、本間キッド(や団)、ガク(真空ジェシカ)の5人。進行は国山ハセンが務めた。

収録は、当選した観覧者が見守る中で実施。冒頭、まず松本と国山が登場し、松本が「潤沢な資金がありますから」と話して笑いを誘う。続いてプレイヤー5人が登場すると、松本は「これはなかなか面白いメンバーですよ」と期待を口にした。

そして、プレイヤーの1人が順番にお題を出題し、それぞれ残る4人が回答。全5回戦で競った。

岩尾が「松本さんに約2年ぶりにお会いして、『ちょっとおもろなった』って言われたい」と意気込むなど、松本にいいところを見せたいと張り切るプレイヤーの芸人たち。点数が伸び悩んでいる芸人が「成長した姿を見せたかったんですけど」と吐露する場面もあった。

地上波では流せないような攻めた回答も多く、スタジオはたびたび爆笑。松本も観客たちと一緒になって笑いながら、評価したりツッコんだりし、緊張感がありながらも笑いあふれる収録となった。

収録後には、松本、国山、プレイヤーの全員で集合写真を撮影。松本との撮影にプレイヤーの芸人から「やった!」と喜ぶ声も上がっていた。

「面白いことだけしか気にしなくていい仕事がなかなかなくなっている」

収録後に取材に応じた徳井は「ボケらしいボケももちろん面白いんですけど、合間に言う何気ない一言がおもろいというのは、やっぱすごいなと。松本さんやなって思いました」と松本と久しぶりに共演した感想をコメント。ガクは「『M-1』で審査してもらうのが一番の交流で、ちょっとずつ毎年松本さんの評価を上げて、最後けっこういい評価をいただいたまま審査員をやめられてしまったので、ここで評価を下げるわけにはいかないという気持ちもありました」と振り返った。

「DOWNTOWN+」がお笑い界、エンタメ界にどのような影響を与えていくのか。大きな注目を集めているが、芸人視点では、純粋に面白いことだけを追求できる貴重な場として期待しているという。

徳井は「ほんまに面白いことだけしか気にしなくていい仕事というのが、劇場でネタをする以外なかなかなくなっていて、どんなバラエティでも気にしないといけないことが多少はあるので、こういう場はめちゃくちゃ大事というか、芸人としてはすごく呼吸しやすいところです」と言い、「コンプライアンスを無視してめちゃくちゃやりたいわけではないですけど、年代の上のご婦人の方にも見てもらわないといけないとか、そういうのを全く考えず、お笑い好きな人だけに見せられるというのがいいんですよね」と語る。

ガクは「私なんかは呼んでいただけたら全力で出るというだけでございます。(ダウンタウンと共演できる機会は)あまりないので、呼んでいただけたらうれしいです」と話していた。

写真提供：吉本興業