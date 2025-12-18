毎日のお弁当、見映えよくかわいく作りたいけど、手間をかける時間はない! そんな方におすすめしたいのが、3COINSの「ゆでたまご型2個セット」(330円)です。

ゆでたまご型2個セット

300円(税込330円)

https://palcloset.jp/display/item/2525-3C7U162-00/?cl=02&b=3coins&ssviam=tw_5896_d1c8bcb955c93e8e20a80bb4ab824ada

型にはめて待つだけ!ゆでたまごが可愛いハートや花に大変身🌼お弁当はもちろん、食卓のサラダやプレートごはんにも♪

(@3COINS_newsより引用)

お花型とハート型のゆでたまご、とっても可愛いですね。このゆでたまごが一つ入るだけで、お弁当箱がいっきにカラフルで可愛くなります!

使い方はとっても簡単。たまごを茹でたら、熱いうちに殻をむいて型に立ててIN。あとは10分待つだけなんです。前の晩にINしておいてもいいですし、その10分の間にほかの作業をすることもできちゃうので、これなら忙しい朝でもできそうです。

しかし、SNSで紹介されると……、「おちりかと思いました!」「オレはもうダメだ… 何回見ても尻に見える」「なんでこっち向けるんww」「おい向きwwwwwww それはお尻だよおおおおおwwww」「お尻型かわいい〜」「子供の弁当のおかずにウケそう(もちろんお尻形として)」とツッコミの嵐。ハート型のゆでたまごの向きが逆さまな上に、つるんとした質感も相まって、どうしてもお尻に見えちゃう人が続出。これ、スリコの中の人、狙ってるんですかね?笑

しかも、2枚目の画像を見てみると……

これまた逆さまのハート型だけがドアップで載っているではありませんか。やっぱりわざとかな…?と勘ぐってしまいます(笑)。狙ってか狙わずか、注目を集めているスリコの「ゆでたまご型」。お尻にするかハートにするか、それはあなたの盛り付け次第です!

ちなみに、3COINSにはほかにも、フライパンなしで玉子焼きが作れちゃう「玉子焼きが作れるシリコーン型」(330円)や、一口サイズのかわいいサンドイッチを作ることができる「サンドイッチメーカー」(550円)など、お弁当作りに便利なグッズが満載です。気になる方は、チェックしてみてくださいね。