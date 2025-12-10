海上自衛隊の頂点に立ち、海上自衛隊の任務や隊員の服務を監督する海上幕僚長(以下、海幕長)。今日は、大事な会議が開かれるのだとか。その様子をちょっと覗いてみることに……

きょう の かいばくちょう

(@JMSDF_PAOより引用)

可愛い子どもの声で始まった動画「きょうのかいばくちょう」。タイトルも、子どもらしく可愛いフォントになっていますが、この扉の向こうで、海幕長は何をしているのでしょうか? さっそく覗いてみましょう!

なんと! 今日は、海幕長のもとに各艦隊の指揮官たちが勢ぞろい。制服に身を包み、ピシっと姿勢よく並んでいる姿は圧巻です!

撮影中、誰一人として微動だにしないところも素晴らしいですね。海幕長はどこにいるのかというと……正面向かって左側のこの方。

緊張感たっぷりのこの部屋の中で、ただ一人、余裕の笑みを浮かべる海幕長。さすがです! 階級を示す袖口のラインと胸の勲章が、す、すごすぎる……。

この光景に、「みなさん姿勢が良くてカッコいいです!」「制服組のお偉いさん方がここまで揃うと圧巻だわ」「威圧感が半端じゃない」「偉い人たちすぎてお茶を、出す手が震えますね」「この中でプレゼンしてとか言われたら泣くかもしれない笑」「このメンツの前で撮影してこいって言われたらトイレで吐く自信ある」といった反応が。カメラマンの方、緊張したでしょうね。お疲れ様です!

また、ゆるめのフォントを採用したことに「フォントの似合わなさwwww」「フォント間違えてませんか?」「絶対そのフォントじゃない」とツッコむ人が続出。フォントに騙されて覗いてみたら、「海幕長の日常ほのぼのショットでも見れるのかと思ったら、ものすごく圧のある一幕だった…」「ナレとフォント緩くて可愛いから、どんなシーンなのかなって思ったら、クッソバチバチにお硬い集まりで吹いたwwwwww」といった反応も寄せられていました。

日本の海を守る最高司令官と精鋭たち。ギャップに驚きつつも、海上自衛隊の規律と誇りを感じさせる一幕でした。次はどんな場面が見られるのでしょうか? 続編が楽しみですね。