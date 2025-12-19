NHKは19日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の曲目を発表した。

King ＆ Princeは「What We Got ～奇跡はきみと～」を披露。ミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。

SixTONESは、 6周年アニバーサリーメドレーと題して「Imitation Rain」「バリア」「こっから」を披露。

2025年12月31日をもってコールドスリープ(活動休止)することを宣言しているPerfumは、Perfume Medley 2025として「ポリリズム」「巡ループ」を披露する。

また、20周年を記念し8人の卒業メンバー、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃も出演するAKB48は、AKB48 20周年スーパーヒットメドレーと題し、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を届ける。

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手・曲目

※50音順(カッコ内は出場回数)

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)「革命道中 - On The Way」

あいみょん(7)「ビーナスベルト」

ILLIT(2)「Almond Chocolate」

幾田りら(初)「恋風」

石川さゆり(48)「天城越え」

岩崎宏美(15)「聖母マドンナたちのララバイ」

AKB48(13) AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

aespa(初)「Whiplash」

CANDY TUNE(初)「倍倍FIGHT!」

坂本冬美(37)「夜桜お七」

高橋真梨子(7)「桃色吐息」

ちゃんみな(初) ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」

天童よしみ(30)「あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～」

乃木坂46(11)「Same numbers」

HANA(初)「ROSE」

Perfume(17) Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」

ハンバート ハンバート(初)「笑ったり転んだり」

FRUITS ZIPPER(初)「わたしの一番かわいいところ」

MISIA(10) MISIAスペシャル

水森かおり(23)「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～」

LiSA(4)「残酷な夜に輝け」

【白組】

＆TEAM(初)「FIREWORK」

ORANGE RANGE(3)「イケナイ太陽」

King ＆ Prince(6)「What We Got ～奇跡はきみと～」

久保田利伸(2) 紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

郷ひろみ(38)「2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－」

サカナクション(2)「怪獣・新宝島」

純烈(8)「いい湯だな」

SixTONES(4) 6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」

TUBE(3) 紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

Numberi(2)「GODi」

新浜レオン(2)「Fun! Fun! Fun!」

Vaundy(3)「Tokimeki」

back number(2)「どうしてもどうしても・水平線」

BE:FIRST(4)「夢中」

福山雅治(18)「クスノキ-500年の風に吹かれて-」

布施明(26)「MY WAY」

Mrs. GREEN APPLE(3)「GOOD DAY」

三山ひろし(11)「酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～」

M!LK(初)「イイじゃん」

RADWIMPS(3) 20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

【特別企画】

堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」

玉置浩二「ファンファーレ」

氷川きよし「愛燦燦」

星野源「創造」