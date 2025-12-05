ジャルパックは12月2日、12～2月出発の国内旅行において、「お買い得便特集」を公開。路線や出発便をかしこく選んだり、クーポンを利用することで、お得に旅を楽しむことができるという。

ホテルJALシティ札幌 中島公園

本特集では、「混雑を避けてゆったりな旅をしたい!」「行ってみたいところがたくさんあるけれど気軽に旅をしたい!」「時間にこだわりはなく、なんと言ってもコスパ重視!」という方にぴったりなプランが多数登場。

例えば、2月の「東京(羽田)－札幌(新千歳)」のプランでは、「ホテルJALシティ札幌中島公園」に1泊2日、往路・復路それぞれにお買い得対象便から選択することで、大人1名当たり1万800円もお得に。同様に、1月の「東京(羽田)－沖縄(那覇)」では、「キャナルシティ・福岡ワシントンホテル」泊で1万4,400円もお得になるなど、行き先や飛行機の時間をかしこく選ぶことで、お得に旅を楽しむことができるという。

また、7日前までの予約で、空港店舗「JAL PLAZA」および「Coralway」で使える500円分の利用券がもらえるキャンペーンも実施している。

なお、表示の旅行代金は2025年12月1日現在、1泊2日・2名1室利用時の大人1名当たりの目安額となっており、JALダイナミックパッケージは、申し込みのタイミングによって価格が変動する商品となっている。詳細は公式サイトにて。