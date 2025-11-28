「気分転換に海外へ行きたい」

「海の見えるリゾート地でのんびり過ごしたい」

忙しい日々のなかで、そんな気持ちがふとわいてくる瞬間は誰にでもあるはず。

しかし円安の今、憧れの海外への旅行は夢のまた夢……なんて考えていた方に、朗報です。海外旅行の大変なところ、失敗しがちなところを全てショートカットできる上に、お得な「パッケージツアー」があれば、もっと海外旅行に行きたくなるのではないでしょうか。

今回は海外旅行を考えている社会人3名で座談会を実施し、海外旅行時の悩みごとや、パッケージツアーに対する印象を伺いました。

ジャルパックのパッケージツアー『ViV(ヴィブ)』

楽しみにしていた海外旅行! のはずが……

海外慣れしている人でも思わずすぐに予約したくなってしまった、の魅力も丸ごとお伝えします!

今回座談会に参加したのは、家族で海外旅行に行くことが多い40代女性2人と、友人との海外旅行に憧れる30代女性の3人です。

●プロフィール 30代 Mさん (写真左)

学生時代にハワイ、ロンドン、オーストラリアなどへの旅行を経験するも、自分で旅行を手配することに自信がなく、社会人になってからは海外旅行に行けていない。ヨーロッパ圏やハワイなど、非日常な国への旅行に憧れている。 40代 Sさん(写真中央)

周囲も認める海外旅行好きで、基本的にほぼ毎年どこかしらに行く。リゾートへの旅行経験も多いが、特に「ハワイは別格」と考えており、挙式もハワイで行ったほどのハワイ好き。 40代 Hさん(写真右)

留学経験があり、海外旅行には慣れている。韓国、上海、ハワイやアジア圏のリゾート、ヨーロッパ圏に旅行したこともある。近年はアジア圏への旅行が多かったので、久しぶりにハワイなどのリゾート地に行きたいと考えている。

まずは海外旅行の思い出話から。海外旅行によく行くHさんとSさんはさまざまな経験をしてきたそう。

海外旅行の手配は何度もしていますが、焦ることもありますね。先日、アプリで海外の旅行代理店を利用したら、クレジットカードの決済が弾かれてしまっていたんです。ホテルの予約ができていないことに気づいたのは、なんと出発の前日! あわてて再度ホテルを予約しましたが、直前すぎて高いお部屋しか残っていませんでした……Wi-Fiの手配も忘れかけて、散々でした。

今年ベトナムに行ったのですが、ベトナムは入国にはパスポートの残存期間に決まりがあるんです。なんと出発の3日前に夫のパスポート残存期間が短いことが発覚しました……。大使館に申請してどうにか間に合いましたが、かなりヒヤヒヤしましたね。その後も、天候の問題で乗り換えの飛行機に間に合わなかった上に、キャンセルもできず……結局、別の航空会社のチケットを買ったので、移動費が2倍になってしまいました。

私は小学生のときになりますが、ハンバーガー屋さんで注文を失敗してしまったことがあります。野菜抜きを注文したはずが野菜大盛りのハンバーガーが届いてしまい……なんとか頑張って食べたのですが、苦い思い出です(笑)

全国の30~40代の女性に海外旅行に関するアンケートを実施したところ、海外旅行(準備や予約時も含む)で失敗したこと、大変だったことがあると答えた方は約60%もいました。

ホテルの予約ミスや飛行機トラブルのほか、「チェックインの仕方がわからなかった」「英語のコミュニケーションが難しく、行きたい場所と反対向きに案内されてしまった」「食中毒になったとき、病院の行き方がわからなかった」など、現地でのトラブルもたくさん挙げられました。

続いて、どのようなときに海外旅行に行きたいか尋ねると、「非日常を味わいたいとき」という理由が1位となりました。

HさんとSさんも「海外でしか味わえない非日常があるから」と、忙しさの合間を縫って旅行を計画するそう。また、Mさんも久しぶりに海外へ行きたい気持ちがあるようで……

海外で知らない文化に触れることで、国内旅行では味わえない非日常が楽しめるのではないかなと。

海外旅行したい気持ちは「今年もある!」と語るも……

3人とも、今後行きたい国としては北欧やハワイなどを挙げてくれました。しかし、そういった国に最近行けていないのは円安の影響が大きいようです。

やっぱり、渡航費や滞在費が高そうだから。大好きなハワイも、もはやお金持ちしか行けない場所なのではないかと思っています。

子どもにもいろんな文化に触れさせたいと思う一方で、家族全員で行くとなると結構お金がかかってしまうんですよね……比較的物価の安い国や、渡航費の安いアジア圏を選ぶことが増えていました。

私は自分で海外旅行の手配をしたことがないので、必要なものすらわからなくて不安です。英語も話せないから行ってから困ることになりそう……なかなか一歩を踏み出せずにいます。

仕事をしていると、ホテルや航空券を調べる時間もなかなか取れなくて。すき間時間にホテルをブックマークしても、候補を絞るのに時間がかかってしまいます。

今では航空券やホテルの手配もスマートフォンひとつで簡単にできる時代ですが、その一方で自己手配ならではの落とし穴も。格安航空券では遅延時の振替ができなかったり、予約ミスに気づきにくかったりと、思わぬトラブルに見舞われることもあります。

忙しい日々を過ごしている方も、海外旅行初心者も安心で自由度が高い! JALPAK『ViV ハワイ』パッケージツアーの魅力

日々が忙しく手配した旅程の確認が難しいHさんやSさん、そして海外旅行に対する不安が大きいMさん。そんな3人にぴったりなのは、自分で航空券やホテルを手配する方法よりも、いいとこどりの「パッケージツアー」です。

でもパッケージツアーって、現地で自由行動できないんじゃないですか?

「パッケージツアー」と聞くと、プランが組まれていて自由度が少ないと思われがち。そこでご紹介したいのがジャルパックが贈るパッケージツアー『ViV(ヴィブ)』。

『ViV ハワイ』は、航空券とホテル、空港往復送迎をまとめて予約でき、自由度が高いパッケージツアーなんです。現地での楽しみ方は自由なので、Hさんが心配したような「不自由さ」はありません。

本当だ! スケジュールプランを見ると、到着後は自由行動と書いてありますね!

基本的に滞在中は自由行動ですが、現地での観光や体験、アクティビティをオプショナルツアーWebサイトから事前に予約することも出来ます。現地にあるJALPAKアロハステーションで相談することも可能で、オプショナルツアーによってはスケジュールが合えば前日でも予約が可能、日本語で相談できるので天候や体調が気になる方でも安心。気分に合わせて、旅の楽しみ方を自由にカスタマイズできます。

JALの往復便にブランド級のホテル宿泊費、さらに現地バスの乗り放題券が付いてこの価格ならお得かも……!?

飛行機の時間が夜出発・朝到着だと、着いた日からめいいっぱい遊べるのでいいですね!

飛行機、ホテル予約、送迎、Wi-Fiルーター付きで、私でも失敗がなさそう。特に日本語のサポートデスクがあるのはかなり安心ですね。何かあったら助けてくれる人がいるだけでほっとします!

飛行機もさながら、グレードの高いホテルがラインアップ。さらには上層階やオーシャンビューの部屋など部屋タイプが確約されるコースもあります。

例えば、クラシックなたたずまいが魅力のモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパでは「タワーウイング/12階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー」が予約可能。お部屋からワイキキの海と雄大なダイヤモンドヘッドを楽しむことができます。

モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ

他にも、シェラトン・ワイキキ・ビーチリゾートでは「28階または31階指定 ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント」コースや、ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート＆スパは「エヴァタワー/35階以上オーシャンフロント」コースなど、格式高い人気のリゾートホテルを自由に選択できます。

ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート＆スパ



モアナ サーフライダーにシェラトン・ワイキキ、ハイアット リージェンシーもある……! このラインアップなら快適さはもちろん、周囲の治安も安心できそう。家族で旅行したい人にも、旅行初心者にもぴったりですね!

ジャルパックならではの安心とお得感満載!『ViV』でとっておきの旅を

最後に、改めて『ViV ハワイ』の魅力を紹介します。

JALPAK『ViV ハワイ』の魅力

●価格固定制

出発日ごとに料金が固定されているため、予算やスケジュールに合わせて計画可能

●ホテルと航空券をまとめて予約! 空港往復送迎、Wi-Fiルーターなどもいろいろついてて安心

飛行機はJAL便を確約。往復送迎付きなので現地でタクシーを手配する必要なし! Wi-Fiルーターは国際線出発空港で受け取れます(要事前申込)

●ジャルパックが厳選したホテル

ホテルラインアップも充実。シェラトン・ワイキキ・ビーチリゾートやハイアット リージェンシーなど有名ホテル、ジャルパックならではのこだわりのお部屋もラインアップ

●現地での移動手段

ホノルルでの移動に便利な「HiBus(ハイバス)」チケット付き

観光やショッピングに便利な全5ルートが滞在中乗り放題!

HiBus(ハイバス) HiBus(ハイバス) ●現地に日本語対応のサポートデスクあり

JALPAKアロハステーションでは、アクティビティなどオプショナルツアーのお申し込みから、病気や怪我の際のサポートまで何でもご相談可能

●人気ホテル内レストランの朝食クーポン1枚付き!

ロイヤル ハワイアン ホテル内サーフ ラナイで朝食を楽しめるクーポンが付いています

●日本出発時に指定の空港ラウンジを利用可能

成田・関空発の便では空港のラウンジを利用できます

パッケージツアーって、割高で現地での行き先が決まっているものだと思っていました。『ViV』のツアーは自分で手配するものがほとんどないので、今すぐにでも行きたいですね。

バスの乗り放題と現地のサポートデスクがあれば、アクティビティや観光中心の旅ができそう。大好きなホテルもラインアップされていて、使わない手はないと思いました!

パッケージツアーがどんなものか正直よく知らなかったのですが、やっと自分でも安心できる海外旅行の行き方がわかって、本当に嬉しいです!

＊ ＊ ＊

12月24日に発売される2026年度の『ViV ハワイ』パッケージツアーは、内容をグレードアップしてリニューアル。ぜひ公式サイトをチェックしてみてください!

＜ViV ハワイ＞

対象期間:2026年4月1日～10月18日出発

出発地:成田/羽田/関空/名古屋

日数:5/6/7/8日間

発売日:12月24日(水) 14:00対象期間:2026年4月1日～10月18日出発出発地:成田/羽田/関空/名古屋日数:5/6/7/8日間 さらにパワーアップ!

①「ジャルパックならお待たせしません」

・空港往復送迎車がお客さまごとの専用車に。

・ホテル到着後、すぐにお部屋に入れるダイレクトチェックインを新たに設定。朝の到着でも待たずに便利!

②「ジャルパックならではのお部屋で過ごす」

モアナ サーフライダーやシェラトン・ワイキキ・ビーチリゾート、ハイアット リージェンシーなど

新たに設定された人気のお部屋が予約可能

例:モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ

最上階に近い眺望抜群のお部屋 タワーウイング/20階指定ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー



③出発時の空港ラウンジ利用対象空港に成田・関空に加えて名古屋が追加

④長期滞在のご要望にお応えして8日間のコースを新規設定!

