フジテレビの動画配信サービス・FODでは、26日に開催される『ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント』の東日本大会・西日本大会をFODプレミアムで生配信する。

ダンススタジアム「冬のバトルトーナメント」は、高校生たちが個人のスキルやタレント性、そしてチームワークを武器に挑む、3on3形式のダンスバトル日本一決定戦。群舞を中心とした「夏の全国大会」とは一線を画し、感情をむき出しにしたダンスのぶつかり合いと、その場で勝敗が決まるスピード感こそが、この大会ならではの魅力。一瞬の判断と表現力が、結果を大きく左右する。

年の締めくくりに、全国から選ばれしダンス自慢の高校生3人組が、東日本大会・西日本大会に集結。東日本大会には64チーム、西日本大会には60チームがエントリーし、計124チームが、ただひとつの優勝の栄冠を目指す。すべてのバトルは、DJがその場でかける音楽に合わせて即興で踊るスタイル。1MOVE＝40秒を各2MOVE行い、決勝では3MOVEずつで勝敗を決する。

多くのチームは、「ルーティン」と呼ばれる息の合った決まり技を複数用意し、音楽の流れを読みながら、どの技を、どのタイミングで繰り出すのかを瞬時に判断。そこでは、個人の技術だけでなく、3人の意思疎通とひらめきが、勝敗を決定づける。負けたら終わり、勝ち続けるしかないトーナメント方式。男女の区別なく、全身の躍動と鬼気迫る表情がぶつかり合うステージが繰り広げられる。

西日本大会では大阪暁光高校が2連覇中、東日本大会では二松學舍大学附属高校が10連覇中。連覇を守るのか、それとも新たな挑戦者が歴史を塗り替えるのか。

配信日程

・12月26日（金）東日本大会 13時～

・12月26日（金）西日本大会 13時～

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

※後日、アーカイブ配信を予定