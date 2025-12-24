LSPが埼玉県比企郡で運営する道の駅おがわまちでは12月27日〜2026年1月4日、年末年始の特別企画「冬のごちそうフェスタ 詰め放題&ふるまい祭り」を開催する。

同イベントは、農産物の詰め放題や即売会、館内飲食店での季節メニューの販売などを行うほか、年始には日替わりで温かい食事を無料でふるまう「年始ふるまい祭り」を実施する。

農産物の詰め放題は、ミニトマトや深谷ねぎ、白菜など、食材を日替わりで用意。先着100人となっており、各日1人1回限定で500円で参加できる。

27日〜31日には、店内海鮮丼売場にて、「ネギトロ丼」や「まかない丼」、「まぐろサーモンアボカ丼」を、2026年にちなみ各限定20食で260円で提供する。

2026年1月1日〜3日には、埼玉県産深谷ねぎを購入すると炭火で焼いてその場で楽しめる体験型企画「埼玉県産深谷ねぎ即売会&ねぎ焼きコーナー」を予定している。

また、各飲食店にて「蟹 かき卵うまトロ餡かけ 年明けうどん」(1,980円/里山ごはん食堂)や「おしるこキューブぱん」(550円/ベーカリーおがわっ子)、「いちご大福」(400円/けんぴとみたらしおがわ庵)など限定メニューを提供するほか、福袋の販売も行う。