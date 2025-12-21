白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」では、2025年に盛り上がった作品を「マンガParkアワード2025」として3部門に分けて発表。第1弾は、2025年12月22日よりスタートする。

第1弾は「勢いが止まらない！ 今を輝く連載中作品！TOP10」。とにかくページをめくる手が止まらない！見所盛りだくさんの、マンガParkで連載中の人気作品TOP10が集結。上位にランクインした作品は、無料増量キャンペーンも実施される。

【マンガParkアワード2025】第1弾！『勢いが止まらない！ 今を輝く連載中作品！TOP10』

■『アフター・ミッドナイト・スキン』(にむまひろ)

真面目なサラリーマン・虎谷の秘密は、性欲がかなり強いこと。いつもは手頃な相手を探して解消しているけれど、最近は激務続きで全然ヤれていない。ストレスでつい魔が差し残業中に会社のトイレで抜いてしまうが、偶然鉢合わせた上司の犀川にバレて…!?

【11チャプター無料(第1話①〜第3話③)】

■『私を叱る日鷹君と毎晩シています』(岡舘いまり)

27歳彼氏ナシ独身OL一畑菜摘の密かな願いは、だれかと“最高に気持ちいいセックス”をすること。彼女は、ついに気持ちいいセックスを求めて、女性用風俗を使用することを決意する。が、厳しい上司かつ同期の日鷹くんにその事がバレてしまい…！？

【9チャプター無料(第1話①〜第3話②)

■『君を映して離さない』(月本弓)

高校2年の犬丸りおには、美少女の親友・猿方香月がいる。可愛い香月と一緒にいるりおはいつも“引き立て役”。そんなりおにも声をかけてくれる唯一のクラスメイト春田に淡い恋心を抱いていた。しかし、りおは春田も香月のことが好きだということに勘付いてしまう。傷ついたりおは思わず教室をぬけだしてしまうが、そんな彼女を地味なクラスメイト、越前谷くんが追いかけてきて…！

【13チャプター無料(第1話①〜第4話①)】

■『営業部の高杉さんは心臓に悪い』(eruko)

商社で事務をする堤さん。彼女の部署に転属してきた高杉さんは、仕事はできるけど自分にも他人にも厳しい鬼上司！でも、そんな彼が見せる不意打ちな優しさにときめいてしまって―!?ハイスペ上司に翻弄される♥オフィスラブコメ！

【13チャプター無料(第1話・第2話〜第7話③)】

■『イケボ配信者は俺狙い！？』あぺこ

理想の攻め様に抱かれることを夢見る大学生・空。彼の癒しは、SNS で人気のBLシチュエーションボイス配信者、ソウジロウ。そんなある日、なんとソウジロウから「リアルで会わないか」とのお誘いが！待ち合わせ場所にむかうと、そこにいたのは…！？

【10チャプター無料(第1話①〜第3話③)

■『社交界の毒婦とよばれる私〜素敵な辺境伯令息に腕を折られたので、責任とってもらいます〜』(原作：来須みかん(ツギクル)、漫画：霜月かいり)

私は昔から空気を読むのがうまかった。だから、悲劇のヒロインになりたい異母妹マリンの望み通り、悪役を演じている。今日の夜会での彼女の目当ては令息リオ。──私がお望みどおりワインをぶっかけてあげるから、さっさとくっつきなさいよ…と思っていたら、令息に捕まれた私の手首がゴギッと鈍い音を出し──!?

■『「赤毛の役立たず」とクビになった魔力なしの魔女ですが、「薬草の知識がハンパない！」と王立研究所に即採用されました。』(漫画／天宮こなつ、原作／糸加)

薬草工房長の代替わりにより、仕事と住む場所を突然失ったルジェナ。しかし、貴族のエーリクに薬草の知識を買われて…!? さらに彼は偽の婚約者になってほしいと言ってきて…。溺愛×身分差ラブストーリー！

■『夜明けを乞うけものたち』(堤翔)

変異種と呼ばれる者が存在するようになった世界。5級の変異種である絶背藍(ぜつぜあい)は、同じ会社の人間・神崎に恋をしていた。普通の人間相手の恋だと諦めていた矢先、変異種の検査場でいるはずのない神崎を見つけて──!?

■『天使さんは抗えない〜ドSな同期の甘い命令〜』(黒兎ももか)

天使(あまつか)さんは会社の同期である真将(ましょう)と幼なじみ。人生で彼に一度も勝てたことがなく一矢報いたいと思っていたところ、自分が服従欲を持つ「Sub」であり、真将が支配欲を持つ「Dom」であることが判明して…？本能で求め合う、支配し支配されのオフィスラブ！

■『無自覚な天才少女は気付かない』(漫画：伊吹有、原作：まきぶろ、キャラクター原案：狂zip)

あらゆる分野で天才と呼ばれる公爵令嬢のリアナは、いくら努力しても褒めてくれない家族に耐えかね、家を飛び出す。旅先で出会ったのは、ワケありげな冒険者の美青年・フレド。リアナを優しく思いやる彼は、“あること”を提案してくれて──？天才少女が幸せを探しに行く、異世界やり直し冒険譚！

無料増量期間は、2025年12月22日(月)〜2026年1月4日(日)。各詳細はマンガParkアプリにて。