天野ファミリーファームは、11月に開催された「令和七年度日胆黒毛和種枝肉共励会」の一般牛の部で優秀賞一席を受賞した最高品質の白老牛の販売を開始した。

白老牛ギフト

今回販売する白老牛は、A5等級、霜降り度合い最高等級のBMS No.12という最高評価を獲得し、きめ細やかな霜降りと柔らかな肉質、豊潤な旨味が特長となる。また、同社が運営する焼肉レストランは、英国の富裕層向けメディア主催アワードで3年連続受賞(2023年～2025年)という快挙を達成しており、この世界的評価と国内での確かな品質が裏付けられた白老牛を、年末年始の特別な贈答品として販売する。

LUXトロフィー

商品の鮮度と美味しさを維持するため、マイナス30℃で急速冷凍する最新技術「凍眠(とうみん)」を採用。これにより、従来の冷凍と比較してドリップ(肉汁の流出)を大幅に削減し、産地で処理した状態に近い鮮度と美味しさを家庭で楽しめるようになった。解凍後も肉汁たっぷりで柔らかく、豊かな風味が口いっぱいに広がるという。

自社ECサイトでは、「白老牛肩ロースすき焼き」(500g 10,200円)、「白老牛サーロインステーキ」(200g 2枚 14,400円)などを販売。ふるさとチョイスでも申し込むことができる。