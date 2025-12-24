みなさん、冬のボーナスはいかがだったでしょうか? 思っていたよりも少なかった…、少ないどころかもらえなかった…、という方へ。紀文から嬉しい臨時ボーナスが届いています!
弊社からのボーナスです、受け取って
(@kibun_kitchenより引用)
ズラーっと並んだちくわちくわちくわ。焼き加減といい、紀文の焼き印といい、とっても美味しそうですね。
この投稿に、多くのフォロワーが反応。「のりふみさんさすがっすね〜」「わぁ、のりふみの愛が詰まってる♡ありがとう」「のりふみのちくわいっぱい笑 おいしいからそのままかじりたい」「たくさんののりふみをありがとう!」とボケる人が続出。すると、このボケに対し「きぶんだよ!!」と全力でツッコむ紀文の中の人。もはや名物ともなっているユーモアあるれる掛け合いに、X上は大盛り上がり。さすが、38万超ものフォロワーを抱える紀文さんです!
しかし、これだけでは終わりません。もはやこの時期の構文ともなっている「弊社からのボーナスです、受け取って」に、他企業の公式アカウントが追随。
- エリンギ「弊社のボーナスも受け取ってください!」ホクト公式(@hokto_official)
- 都こんぶ「弊社からもボーナス用意しました、受け取って」都こんぶ【公式】(@NakanoMiyako)
- ランドセル「弊社からのボーナスです、受け取って」ツバメランドセル【公式】(@tsubame_randsel)
- 明太子「弊社からのボーナスです、受け取って」かねふく【公式】(明太子のかねふく)(@Mentai_Kanefuku)·
- キンカン「弊社からもささやかながらボーナスです(画像だけですが)受け取ってください!」キンカン三姉妹【キンカン公式】(@kinkansanshimai)
どれもファンにはたまらないボーナスばかり。みなさんは、どんな臨時ボーナスが嬉しいですか?
