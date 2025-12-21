2026年の干支は「午」。年賀状や新年の準備で、午の素材を集めている方もいるのではないでしょうか。そんな時の味方「いらすとや」が「新年のお祝いをするケンタウロスのイラスト（干支）」を投稿し、大きな話題になっています。

「ケンタウロス」はギリシア神話に登場する半獣半身の種族。馬の首から上が人間の上半身に置き換わったような姿が特徴です。にこにこと笑顔で金色の扇子を振るケンタウロス、新年を祝うような姿がとてもおめでたい印象ですが、彼の左側にある存在に多くのツッコミが寄せられています。

上半身は人間・下半身が馬のケンタウロスのそばに寄り添うのは、馬の頭と首に人間の脚が生えた生き物。こちらも楽しそうに踊っていますが、「まぁこいつ側がいるんだから、そいつ側がいても、おかしくないわな。」「左の子はなんて呼べばいいのかな…」「え?! そういうシステム?!(左)」「左のやつは悲惨な姿なのになにわろてんねん」と動揺する方多数。

「おすすめタブに流れて来た いらすとやさんのおかげで2026年が午年把握 いらすとやさんで風情を摂取。」とあるように、時事性の高いイラストを投稿したびたび話題となる「いらすとや」。来年もどのようなイラストで盛り上がるか注目したいですね。

なお、「ケンタウロスのイラスト(干支)」はほかにも多数制作されています。年賀状などに活用してはいかがでしょうか。